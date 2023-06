Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 6 de junio de 2023:

El escándalo político desatado por los audios del exembajador Armando Benedetti no termina. El presidente Petro señaló que estas revelaciones hacen parte de un “golpe blando” y que no hay ningún audio que lo relacione con un delito. Al mismo tiempo, el canciller Álvaro Leyva sube la tensión en el alto gobierno al decir que el político barranquillero es un drogadicto e insinúa que no es una fuente fiable. Y Benedetti, por su parte, atribuyó el episodio a que se dejó llevar por la rabia y el “trago”.



Entre tanto, y como consecuencia directa, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, anunció que se van a congelar las discusiones de las reformas en el Congreso.



¿Qué implicaciones tiene para la gobernabilidad del país? ¿Cómo recibe la gente en las calles este escándalo?



Anuncio importante: 'El primer café' dejó de emitir su contenido desde el 24 de febrero. El programa se transforma en 'El café de hoy', un pódcast que tendrá lo mejor de este pódcast que ha traído el análisis de las noticias desde 2019, además de una renovación.

