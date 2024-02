Los carrotanques parqueados en La Guajira y la promesa de llevar agua a las comunidades

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 21 de febrero de 2024:

Llevar agua a La Guajira se ha convertido en una de las banderas principales del gobierno de Gustavo Petro, un objetivo que, de cumplirse, logrará un cambio trascendental en las vidas de estas comunidades afectadas por el cambio climático y por decisiones polémicas como el desvío de afluentes del río Ranchería. A partir de ese escenario, han nacido promesas como la estrategia 'Ruta por la vida', para llevar 500 mil litros de agua en carrotanques, o la Misión La Guajira, en la que se ha involucrado la élite de empresarios para llevar soluciones sostenibles energéticas y de seguridad alimentaria.



El problema que reveló esta semana un informe de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO es que los 40 camiones adquiridos para la primera iniciativa Ruta por la vida, por la que se hizo tanto ruido político, han estado parqueados y sin uso durante semanas y no tenían conductores asignados, mientras las comunidades observan y soportan la sed. Tras la publicación, fueron despachados los primeros 10, pero hay voces que dicen que esos camiones no pueden entrar a la zona que pretenden abastecer porque no hay vías para que ingresen. Otras, que el agua que llevan no está tratada y podría causar otros problemas. ¿qué es lo que ocurre, entonces?

