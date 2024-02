¿Cuál es el panorama de Netanyahu en Israel, tras 120 días de guerra contra Hamás?

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 15 de febrero de 2024:

Pese a la ofensiva militar que emprendió Israel contra Hamás, en la Franja de Gaza, como retaliación por el ataque del 7 de octubre, y que suma más de 28.000 muertos, las fuerzas israelíes no le han proporcionado al primer ministro Benjamin Netanyahu la victoria militar que se había propuesto y que le había prometido a su pueblo. Los bombardeos han arrasado con edificios a lo largo de los 41 kilómetros de territorio palestino, pero Hamás no se ha rendido. Entre tanto, se está agotando la paciencia de la comunidad internacional que en principio apoyó la respuesta israelí, pero ahora hay países europeos que empiezan a golpear a Israel en un punto sensible: las relaciones comerciales. Así mismo, se le agota el caudal político al primer ministro al interior de su país ¿cuál es el panorama que le queda a Benjamin Netanyahu?

