Armando Benedetti vuelve al Gobierno / Óscar Iván Zuluaga será acusado formalmente

Armando Benedetti regresa al gobierno apenas meses después de protagonizar un escándalo que le costó en su momento su cargo como embajador en Venezuela, pero, lo más grave aún, que sugirió que había llevado dineros no reportados a la campaña Petro Presidente. Aunque a la fecha, todo gira exclusivamente en torno a audios en los que se autoincrimina y que luego negó públicamente, el caso no está cerrado. Por eso, llama la atención que nuevamente sea designado como embajador, ahora ante la FAO en Roma, lo que le devolvería un fuero especial: ¿qué pasará, entonces, con los 8 casos abiertos en su contra?



Entre tanto, en simultánea, empieza a definirse el destino de otro escándalo político: el de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, el excandidato será acusado por la Fiscalía por fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular, pues presuntamente recibió dineros de la empresa brasileña Odebrecth.



