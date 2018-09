Tecnología e Innovación para contrataciones temporales

as empresas de servicios temporales (EST) en Colombia sufrieron un revés en 2016 cuando un decreto del Ministerio de Trabajo asimiló la tercerización de bienes y servicios y la de mano de obra en un solo término, ‘tercerización laboral’, con lo que habilitaba a toda persona natural o jurídica a manejar trabajadores a terceros bajo dicha figura y sin diferenciación alguna.

La grave confusión hizo que el pasado 9 de mayo la propia cartera de Trabajo expidiera la Resolución 2021 en la que distingue los dos conceptos: tercerización, subcontratación u ‘outsourcing’ para bienes y servicios; e intermediación laboral para trabajadores en misión. Quedó claro entonces que la intermediación laboral, entendida como el envío de trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o instituciones en el desarrollo de sus actividades, solo puede ser desarrollada por las empresas de servicios temporales.



Superado el problema, el mercado de las EST está comenzando a reinventarse con un caso particular que merece atención y es el del Grupo Accion, que con más de 30 mil empleados, es uno de los mayores empleadores del país, con presencia en más de 355 municipios y 31 departamentos del territorio nacional.



Más de 43 años de experiencia en el sector de tercerización de servicios y mano de obra no han impedido a esta empresa 100% colombiana estar en sintonía con la creación de nuevos productos y servicios frente al sector y a la vanguardia de las grandes empresas a nivel mundial, de la mano del talento humano y la tecnología.



Específicamente, dos de sus líneas de negocio han sido robustecidas pensando no solo en la generación de valores agregados de su portafolio sino en la transformación digital de las empresas.



Más allá del suministro de personal altamente calificado, soportado en tecnología de punta y el licenciamiento ilimitado de plataformas para la administración de la nómina y la selección de personal, el Grupo Acción busca solucionarles dolores de cabeza a las empresas a través de servicios complementarios y asesorías.



Los complejos casos del derecho laboral; las obligaciones de la ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que entró en vigor este año; y el desconocimiento en el recobro de incapacidades al sistema de seguridad social, son los servicios que están convirtiendo al Grupo Accion en un verdadero asesor para las empresas.



En el caso de la unidad de negocio GoToMarket – outsourcing (Go to Market), la compañía no solo asesora a sus clientes para implementar estrategias comerciales en el punto de venta que aseguren el posicionamiento de la marca y su comportamiento en distintos canales, sino que le apuesta a la generación de información útil y veraz para la toma de decisiones tácticas y estratégicas en Punto de Venta y centros de distribución. Todo esto a través de una Plataforma de BI con ‘n’ combinaciones y estadísticas de categorías, precios, comptencia e inventario en PDV.



Una herramienta tecnológica denominada Daybyday captura datos e información del punto de venta para generar valor a los clientes. La herramienta se nutre de la información registrada por los propios gestores de cada marca que acompañados por el seguimiento que hace GoToMarket del Grupo, consolidan la información completa del mercado. Luego, dicha información obtenida es procesada y entregada en informes que dan cuenta de aspectos sobre los productos, la exhibición e incluso la competencia, que muchas veces no son fáciles de observar y que les permiten a las empresas optimizar el mercadeo, sus estrategias comerciales y las ventas.



Como una de las empresas de servicios temporales referente en el país, Grupo Accion amplía el horizonte y le da un nuevo aire al sector de suministro de talento humano y servicios de outsourcing.