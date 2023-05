Escuche el episodio aquí:

En unas semanas, el Congreso de la República entrará en receso de mitad de año y con él terminará la primera legislatura, razón por la cual, Senadores y Representantes a la Cámara entraron en una contrarreloj para el análisis y debates de los proyectos que están sobre la mesa, entre ellas las reformas de salud, pensional y laboral, tres de los grandes ejes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.



De no aprobarse antes del inicio del receso, sería la próxima legislatura la que entraría a estudiar qué pasa con estos y otros proyectos que están en el tintero.



¿Qué trámite les espera si no se logran concertar en esta legislación?, ¿se caerá?, ¿qué debe hacer el Gobierno? ¿Cuáles son las repercusiones en caso de que no pasen este semestre?



En este nuevo episodio de Economicast hablamos con Manuel Camilo González, profesor de la Universidad Javeriana para dar respuesta a estas preguntas y otras más.



