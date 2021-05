'El corazón se detiene, pero el alma no': la voz de una superviviente 

Yirley Judith Velasco tenía tan solo 14 años cuando un grupo de 450 paramilitares llegó hasta El Salado, en el departamento de Bolívar, y perpetró una de las peores masacres de la historia de Colombia: entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 alrededor de 60 personas fueron asesinadas, según el informe ‘Esa guerra no era nuestra’, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En palabras de la misma Yirley, el 18 de febrero de ese año la mataron en vida cuando varios hombres abusaron sexualmente de ella, pero después vivió: “Estoy viva”, dice con una sonrisa amplia llena de esperanza y cuenta que, a pesar de que le costó tiempo, su experiencia fue la que la llevó a asociarse con otras víctimas de violencia sexual para ayudar a mujeres en Montes de María que no pueden acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.

Desde hace 15 años Yirley es la directora de la asociación Mujeres Sembrando Vida, un grupo de 12 lideresas que ofrecen apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia en la región. Yirley aclara que ninguna de ellas es profesional en ese campo, pero el empirismo las ha hecho expertas en rutas de denuncia, acompañamiento, grupos de apoyo y talleres, entre otras cosas.



En Mujeres Sembrando Vida se han encontrado con obstáculos propios de una sociedad machista, pero que no por eso están justificados: médicos que quieren devolver las víctimas a sus casas, autoridades que justifican a los victimarios y víctimas que son juzgadas por no denunciar inmediatamente después de que ocurrieron los hechos.



“El contexto de la región [Montes de María] está atravesado por el legado de la guerra. Durante la época de dominio del territorio, los actores armados impusieron el culto a la masculinidad guerrerista y acentuaron los órdenes tradicionales de género. Esto llevó a que las mujeres fueran subordinadas al menos en dos planos: el sexual y el doméstico. Por un lado, la violencia sexual contra mujeres y personas con sexualidades no normativas se convirtió en uno de los repertorios más crueles del conflicto para lograr el disciplinamiento y el control del territorio. [...] En suma, se expropió cualquier autonomía o agencia que pudieran tener las mujeres de la zona, y se impulsó la idea de que son cuerpos apropiables, sin libertad para decidir sobre su autonomía o reproducción”, se lee en el libro ‘Un camino truncado: los derechos sexuales y reproductivos en Montes de María’, escrito por María Ximena Dávila, Margarita Martínez y Nina Chaparro, miembros de Dejusticia.



La energía y fuerza interna de Yirley son contagiosas. En esta ocasión ella habló sobre su pasado, la asociación Mujeres Sembrando Vida, el trabajo que realizan con las mujeres de la región, los talleres de sensibilización que hacen con hombres jóvenes para romper el ciclo de normalización de la violencia y su proceso para perdonar a sus victimarios: “El corazón se detiene en algún momento, pero el alma no”, dijo Yirley recordando todo lo que ha vivido en estos últimos 20 años, una historia que compartió con Degeneradas.



