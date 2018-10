Las mujeres, más descontentas en la cama de lo que los hombres piensan

La insatisfacción sexual femenina, como casi todo lo que rodea el sexo de las mujeres, ha sido un tabú. Por años se pensó en que las sesiones en la cama eran solo para la recreación del hombre y la reproducción, pero no para que la mujer alcanzar su satisfacción.



Por ejemplo, un estudio que salió el mes pasado y fue realizado por Vera, una comunidad de mujeres del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), determinó que 4 de cada 10 mujeres están insatisfechas sexualmente. La muestra incluyó a unas 300 mujeres entre los 19 y los 90 años en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín.

Una encuesta realizada por la Universidad de Indiana en Estados Unidos tiene datos aún más reveladores: solo el 18,4 % de las mujeres confesaron llegar al orgasmo a través del coito, mientras que un 36,6 % afirmaban que para ello necesitaban también la estimulación del clítoris. En otro apartado se indicaba que poco más del 40 % jamás había tenido un orgasmo y siempre lo había fingido.

Hace unos años, Femclinic, uno de los primeros centros médicos especializado en salud sexual femenina y ginecología cosmética en Colombia, decía que la cifra de mujeres insatisfechas era de 4 de cada 5.



Casi todos estos estudios afirmaban que una de las razones más frecuentes para que se presentara la insatisfacción era la inexistencia de un preámbulo cuando se tenía una relación sexual y la falta de comunicación entre pareja.



En este episodio, encontramos posturas diferentes y controvertidas sobre este tema como de la Sandra Alejo, psicólogo y educadora, quien afirmó que la condición de competencia entre hombres y mujeres es lo que ha hecho que se den este tipo de situación, y que en ese juego de poderes el hombre ha perdido.



“El hombre debe predominar y se le está quitando ese poder. El poder en la casa, en los negocios, con los hijos, en todos lados. Se siente menos”, afirmó Alejo.



Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM y quien moderó el podcast, tiene una postura completamente diferente e indicó que la carga de los miedos e inseguridades de los hombres no pueden seguir proyectándose en las mujeres.



“Si se están sintiendo inferiores o menos por las cosas que las mujeres logran y quieren, la carga de ese miedo no debería estar en la mujer sino en ellos. Y en todo caso al menos debería verse como algo de pareja y no de lo que ellos no han sido capaces de hacer”, afirmó.

En esta ocasión tuvimos como personaje de la semana al #DíadelaNiña que se conmemoró el jueves 11 de octubre y que da cuenta de los enormes retos que tenemos con ellas en temas de acceso a la educación, prevención de la violencia sexual entre otras.



Como nunca antes lo ha hecho Degeneradas, se anunció la temática el próximo episodio que será sobre aborto dado que la Corte Constitucional está estudiando una ponencia que quiere disminuir las semanas para que las mujeres aborten. Espérelo el próximo viernes.



