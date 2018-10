¿Deben ser sexis los disfraces de una mujer en Halloween?

Elizabeth A. Greer popularizó un término con el que definía que la noche del día de brujas en realidad en la noche de todas las “putas”. Lo llamaba “Slut-o-ween” y estuvo largamente expuesto en su tesis sobre la sexualización del Halloween.



La noche del 31 de octubre se convierte cada año en una gran pasarela de disfraces sexualizados y que refuerzan estereotipos y los roles de género.

¿Cuándo han visto a una enfermera cumpliendo su trabajo en una falda muy corta? ¿Por qué los superhéroes tienen trajes que los blindan de todo y las superhéroes son unas amazonas con apenas unos pocos harapos?

Si hacen el ejercicio, difícilmente encontrarán una oferta más amplia para las mujeres. En una escena de la serie Sex and the City, Miranda resume lo que el mercado tiene para ofrecer.



“Ok, qué tenemos: bruja y gatita sexy. Solo esto. Esas son las dos únicas opciones para una mujer. ¿Por qué no me pongo esta máscara y mi maletín y me disfrazo de mí misma?”, dice.

¿Deben ser sexys los disfraces de una mujer en Halloween? Sex and the City nos da una primera respuesta. #Degeneradas. pic.twitter.com/k0m1oWgqbZ — Cindy A. Morales (@CinMorAleja) 26 de octubre de 2018

En un reportaje de la revista Time, Lesley Bannatyn afirma que fue en la década de los años 70 cuando con la liberación homosexual, los desfiles empezaron a verse más extravagantes.



"Si uno combina es esto con la segunda ola del feminismo y la ambiente social de indignación y libertad, y tiene una tormenta perfecta para los disfraces más escandalosos", dijo la historiadora.



Sin embargo, lo que empezó como un movimiento sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo terminó por convertirse en una moda que persigue a las mujeres.



“Ser un mujer: cómo lucir, actuar, vestirse, qué cuerpo tener, qué celebridad para idolatrar, qué cócteles para adorar: todo lo que sabemos que define las expectativas típicas de las mujeres es proscrito a través de algunas normas y expectativas de género muy específicas”, explica Greer en su tesis sobre la producción cultural de la feminidad en los disfraces de Halloween.



En la película Chicas pesadas, Lindsay Lohan hace otro aporte a la discusión:

Hay un término llamado “Slut-o-ween”. La historiadora Elizabeth Greer dice que es la mejor definición sobre en lo que se han convertido los disfraces del 31 de octubre. Lindsay Lohan lo explica así en Mean Girls #Degeneradas pic.twitter.com/QzyEqY8wb7 — Cindy A. Morales (@CinMorAleja) 26 de octubre de 2018

Greer también responde:



“Si bien esa línea puede generar risas en el público, es fundamental considerar por qué y cómo vestirse como una "zorra" para niñas y mujeres se convirtió en la norma para ritos de disfraces de Halloween. Si hay un esfuerzo concertado para combatir el sexismo y acabar la objetivación de las mujeres, cómo y por qué Halloween recibe un pase, incluso de algunos que ya critican las normas impuestas entre géneros”, afirma.



Pero, hay que evidenciar algo. La gran mayoría de mujeres en algún momento de la vida usaron o usarán un disfraz –o vestimenta- que las haga ver sexis. ¿Coartar esa decisión de libertad es ser una feminista incoherente? ¿No es decisión de la mujer exhibir y expresarse con la ropa como ella quiera?

Sobre eso se discutió en Degeneradas con María Elvira Espinoza Marinovich, artista de la Universidad de Los Andes y creadora del blog Le Fashion Tragédie, sobre las contradicciones entre el arte y la moda. También estuvo de conductora Camila Moreno, de Foros EL TIEMPO, y Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM.



