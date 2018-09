'A las mujeres les enseñan a servir y a los hombres a hacer plata'

“Aunque las mujeres tienen cada vez más altos niveles de educación tienen menores tasas de empleo y un mayor riesgo de no ser empleadas”. Esta frase, parte del informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), revela la enorme disparidad que a nivel educativo existe en Colombia.



El documento, que se publicó la semana pasada, contiene una radiografía de la educación en Colombia, pero hace énfasis en la disparidad entre géneros.



Dice, por ejemplo, que el 90 % de los hombres de 25 a 64 años sin un estudio de secundaria superior (o sea de bachillerato) consigue empleo. Mientras que apenas el 51 % de las mujeres con las mismas características logran tenerlo.

Ni qué hablar de los ingresos. Una mujer que trabaje a tiempo completo y que tenga educación superior, universitaria o terciaria (especialización o máster) solo puede aspirar a ganar el 79 % del sueldo de un hombre con su mismo nivel educativo y que haga el mismo trabajo.

Eso quiere decir que si un hombre gana 5 millones de pesos en su empleo, una mujer que sea contratada para las mismas funciones y que tenga el mismo o mayor nivel educativo apenas ganará 3.950.000 pesos.



¿Cuáles son las razones para esto? ¿Hay un sesgo de género en la contratación?



Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM y conductora de Degeneradas, habló de este tema con Isabel Londoño, una de las mujeres más preparadas del país. Máster en Educación, Doctora en Política Social de la Universidad de Harvard, Economista Industrial de la universidad de los Andes (1980), con experiencia gerencial de más de 35 años. Actualmente es presidente de Fundación Mujeres por Colombia, organización que facilita la participación de las mujeres profesionales en la economía y la política, profesora y coach.

Hay gente que dice que si una mujer vive con los papás necesita menos dinero, incluso que como ella “no gasta”, puede se le debe pagar más al hombre FACEBOOK

Londoño afirma que existen problemas educativos a nivel de la oferta que reciben las mujeres, las decisiones que toman al escoger una carrera y los sueldos de base con los que se inician ambos géneros en los empleos.



“Las diferencias salariales son diferentes en cada etapa de la vida. Es muy curioso que en el primer empleo es donde hay una diferencia grande. A las mujeres les pueden pagar hasta el 50 % menos de un primer trabajo con respecto al salario de los hombres. Entonces como las empresas siempre preguntan el salario anterior, de ahí en adelante la brecha se hace más u más grande”, explica Londoño.



Según su experiencia, la visión de las empresas sobre las mujeres y los roles que desempeñan aún están enmarcadas en que las mujeres trabajan como diversión o mientras se casan y desconocen que existe una real responsabilidad de ellas como madres, mujeres solteras, etc.



“Todavía se piensa que las mujeres no necesitan mucho dinero. Hay unos prejuicios expresos que las personas te confiesan. Hay gente que dice que si una mujer vive con los papás necesita menos dinero, incluso que como ella “no gasta”, puede se le debe pagar más al hombre”, afirma Londoño.



Ella también explicó algunos consejos para identificar carreras más rentables y, si usted ya se gradúo de una que no lo es tanto, cuáles son los consejos para poder entrar de nuevo al mercado y valorizar más su trabajo.

Además, ella junto a otras mujeres de la Fundación Mujeres por Colombia realizará un Foro de Orientación Profesional para niñas que quieren ser líderes en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Será el sábado 5 de mayo en Bogotá. Para más información, pueden ingresar a http://www.fundacionmujeresporcolombia.org/



