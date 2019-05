J Balvin, ¿la embarraste con lo de Chris Brown? Sí, bebé

J Balvin es uno de los más grandes exponentes del reggaetón y, sin dudarlo ni por un momento, es uno de los cantantes colombianos con más protagonismo internacional.



Y más allá de todos sus premios, sus presentaciones en los festivales más importantes del mundo, lo que diferencia a J Balvin del resto –y lo que lo pone por encima de ellos- es que está lejos de ser un reggaetonero más.



En las letras de sus canciones demostró que no se necesita hablar de tetas y culos, ni del sexo en la música como una manera solo de satisfacer al hombre, que se podía hablar de encuentros amorosos, ricos, consensuados, sexys y equitativos.

Su reggaetón no hablaba de un hombre con plata, carros, drogas y mujeres sexys, sino que le daba a espacio a ser por fin la música que también le dio a las mujeres libertad sobre su cuerpo. J Balvin era una aliado. Alguien sin temor a vestir y usar colores “femeninos”. Mejor dicho, una masculinidad no tóxica caminando por el mundo y, por qué no, siendo referente.



Pero el domingo pasado, ese aliado del feminismo se empezó a diluir entre comentarios, colaboraciones musicales y excusas para defender al rapero Chris Brown, acusado de violencia y abuso sexual hacia las mujeres, entre ellas sus exparejas Rihanna y Karrueche Tran.

Todo empezó con una publicación del cantante Justin Bieber en el que pone una foto donde se leía el siguiente mensaje: “Todos esperan a que alguien se muera para darle el crédito que merecen. Lo digo ahora, cuando muera CB después de una larga vida, extrañarán lo que han tenido enfrente de ustedes. Créanme. La gente que ha pasado por alto el talento de ese hombre (por un error que cometió – Esta parte fue eliminada de la publicación ) necesita reevaluarse. Te quiero, Chris Brown”.

A Bieber también le llovieron críticas porque muchos le recordaron que la paliza que le dio Brown a Rihanna en 2009 antes de la ceremonia de los premios Grammy no es “error”, sino un delito que repetidamente ha cometido.



Sobre esa foto, J Balvin puso un emoji con el número 100. Más de 6.000 personas respondieron el comentario del paisa y le escribieron sobre el pasado del rapero y su decepción por apoyar y trabajar en una canción con él, cómo el artista colombiano lo admitió en sus redes. Hace unas semanas, Balvin también había posteado una foto con Brown y el rapero Tyga.

La respuesta del colombiano al aluvión de críticas fue esta: "Puse 💯 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal, no soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SÍ aprecio el talento”.

Puse 💯 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SI aprecio el talento. — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

Y añadió: “Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen porque cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento, no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla, pero igual mi mente está en equilibrio y sé que lo que quería decir y viene una canción también”.

Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y se que lo que quería decir y viene una canción también. — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

Y siguió:“Por más que explique igual no me van a entender, entonces SÍ LA CAGUÉ!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose”.

Por más que explique igual no me van a entender, entonces SI LA CAGUE!! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose — J BALVIN (@JBALVIN) 5 de mayo de 2019

La respuesta del público, y obviamente de las mujeres, no se hizo esperar. Es claro que el paisa no tiene por qué saber todo lo que pasa en la vida de sus colegas famosos, pero el caso de Chris Brown no solo es indefendible sino que ha tenido repercusión en todo el mundo. No es exclusivamente el caso de violencia contra Rihanna, sino las repetidas ocasiones en que por libertad bajo fianza se ha librado de sendas denuncias de acoso sexual.

esto es del año pasado,y sabes q dijo para justificarse"era un juego entre amigos" tu leyenda del entretenmiento dijo eso,y mira como el se "entretiene" y la foto de Rihanna toda desfigurada x el no hay persona q no la conozca pero vos lo queres cubrir por su "talento" pic.twitter.com/JnLeDaSrrL — L'Ceci-Arg🇦🇷🤟With Luv🇦🇷 (@cecil_Arg) 5 de mayo de 2019

no tiene que "adivinar qué pasó" porque no son suposiciones o rumores inventados; son hechos, más evidencia de ellos imposible... ahora si no quiere mirar es otra cosa — Camilla (@lnsomniaparatus) 5 de mayo de 2019

Hola Jose. Pídele disculpas a Rihanna, que le tocó ver más allá de su talento y mira como le fue. Por favor no saques esa canción pic.twitter.com/InjNKlFPxM — Camilo 🤷🏻‍♂️ (@_Duendecito) 5 de mayo de 2019

Desde este podcast quisimos hablar sobre este tema, que por supuesto atraviesa todo de lo que hablamos en este programa.



¿Se debe separar el talento de un artista de su comportamiento en su vida personal? ¿Si alguien comete un acto de violencia su castigo será para siempre? ¿Y si sus actos son recurrentes y la justicia no funciona, la exposición social es la única herramienta? ¿Los artistas piensan en las víctimas cuando hacen sus colaboraciones o se deben someter a los mandatos de las disqueras? ¿Si nos gusta un artista que tiene denuncias de violencia debemos sentirnos culpables porque nos siga gustando su obra?



De la mano de Julio Correal, productor, mánager y un conocedor de la industria musical, y de Johana Fuentes, editora de W Radio y con la conducción de Laura Robles y Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM, pusimos este debate sobre la mesa y usted podrá escucharlo completo en este episodio de #Degeneradas.

Todos los programas pueden encontrarlos en Spotify, iTunes, Deezer y en la plataforma Spreaker. También puede ingresar a www.eltiempo.com/podcast



Además, puede comentar los episodios en redes sociales con el hashtag #Degeneradas. Si quiere que tratemos algún tema especial, escríbanos a cinmor@eltiempo.com

ELTIEMPO.COM