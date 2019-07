Los hombres que menstrúan y las mujeres que se hacen la vasectomía

Sentirse en el cuerpo de otra persona es una frase muy usada para referirse a las personas transgénero o transexuales, pero que no abarca ni un poco lo que significa y constituye el no estar cómodo con el sexo que se te asignó al nacer.



Este episodio de #Degeneradas es, sobre todo, una apertura a hablar del género desde la perspectiva trans y una búsqueda, incluso de las mismas creadoras de este espacio para entender y aprender todo lo que encarna y expresa esa T de LGBTI.

Por eso, y a propósito de la cuarta marcha trans que se realizará este viernes en la localidad de Santa Fe y que se separa de la segunda del orgullo LGBTI, realizada el pasado 30 de junio (porque muchas personas no se sienten identificadas o incluidas con esa manifestación), decidimos hacer este programa que pretende poner sobre la mesa temas de los que es necesario hablar.

Martín Junco, una persona trans no binaria que pertenece a AlienHadas, colectiva transfeminista disidente de las normas del género, del Cis-sexismo y de la heteronormapatriarcal, participó en el programa y explicó por qué es necesario una marcha trans alejada de la del orgullo LGBTI y qué clase de reivindicaciones tiene pendiente esta población.



También habló de los obstáculos que en la cotidianidad tienen las personas trans, como que se les pregunte por su etapa de tránsito para averiguar por su genitalidad, que las miren mal cuando entran a un baño, que sean víctimas de violencia gineco-obstétrica, que sean tratadas como rarezas médicas o que tengan problemas al pagar algún producto con tarjeta de crédito porque su cédula (si no quieren o pueden hacer el cambio) no corresponde con su imagen física.

En este episodio hacemos una nota al pie de página: Martín es una persona no binaria, como muchas otras, y usa el lenguaje incluyente que contiene el artículo neutral.



Es posible que durante la entrevista no hablemos con ese lenguaje y por tanto usemos términos imprecisos. Romper las reglas del lenguaje con el que nos hemos criados y educado es muy difícil, pero de eso se trata la deconstrucción: de quebrar lo que nos han impuesto y dar libertad a otras expresiones, identidades y orientaciones.



Bienvenidos a todas, todos y todes a este episodio.



Los detalles sobre la marcha #Yomarchotrans los puede escuchar en el programa.



Si quiere escuchar o descargar este y todos los programas puedes escucharlos en Spotify, iTunes, Deezer y en la plataforma Spreaker. También puede ingresar a www.eltiempo.com/podcast/degeneradas



Además, puede comentar los episodios en redes sociales con el hashtag #Degeneradas. Si quiere que tratemos algún tema especial, escríbanos a cinmor@eltiempo.com

ELTIEMPO.COM