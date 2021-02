Ciencia, tecnología y empoderamiento: adiós a los estereotipos

El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y en Degeneradas quisimos celebrarlo y conmemorarlo por todo lo alto, por eso hemos dedicado el episodio de esta semana para hablar de dos iniciativas que utilizan la ciencia, la tecnología y el emprendimiento como mecanismos de empoderamiento para niñas y mujeres.

Nuestras invitadas, por supuesto, son dos mujeres que han dedicado su vida a consolidar proyectos y espacios que derriban estereotipos de género, afirmando, una vez más, que todas esas frases que escuchamos de niñas, como: ‘Las mujeres no son buenas para las matemáticas’ o ‘Solo los hombres pueden ser astronautas’ no son más que expresiones producto del machismo profundo de la sociedad.



En este episodio hablamos con Nadia Sánchez, administradora de empresas especialista en emprendimiento social, innovación, derechos humanos, gestión de proyectos sociales y empoderamiento de la mujer, presidenta y fundadora de She Is Foundation; y con Karen Carvajalino, psicóloga, estadística, formadora licenciada en Programación Neurolingüística, empresaria, líder social, autora y co-creadora de The Biz Nation.

Ellas nos contaron sobre sus experiencias y proyectos de empoderamiento femenino a través de la ciencia, la tecnología y el liderazgo. Nadia, desde su Fundación, nos habló de una de sus iniciativas ‘She Is Astronauta’, una alianza con el Space Center de la NASA para llevar a 30 niñas colombianas, entre los 9 y 15 años, a vivir la experiencia de ser astronautas.



Karen, por su parte, nos contó sobre los programas sociales que adelanta en Colombia y en el mundo a través de The Biz Nation para impulsar a niñas y a mujeres a ser emprendedoras y empresarias, todo a través de la innovación, el marketing digital y el empoderamiento.



En este episodio de Degeneradas escucharás reflexiones acerca de cómo el machismo y los estereotipos de género han impedido, a lo largo de la historia, que las niñas y las mujeres se interesen en las STEM; pero encontrarás tips y recomendaciones para que desde tu entorno construyas un nuevo discurso que ayude a derribar estas creencias.



El mensaje de la semana: no se pierdan los recomendados que nuestras invitadas, Nadia y Karen, nos hicieron en este episodio: series, libros, podcast y mucho contenido para seguir construyendo un camino de equidad de género en el área de las STEM



