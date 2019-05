Las lecciones que nos dejaron las mujeres de 'Game of Thrones'

¡Alerta de spoiler!



El invierno llegó, de eso no hay duda, pero arribó además con fuego y ceniza. El reciente final de una de las series más populares de la última década ‘Game of Thrones’ ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores: algunas de amor y otras de odio.



Lo que es cierto, y queda claro durante los seis capítulos de la octava y última temporada, es que las mujeres llegaron a acaparar la pantalla, ya sea para inmortalizarse como heroínas, ser la voz de la sensatez en momentos claves o sorprender a todos con la 'locura'.



Los inesperados giros en los personajes fueron una constante en el desarrollo de los ocho años de la serie. Pero en la última temporada, las mujeres protagonizan los desenlaces más destacados de toda la historia.



Para no ir muy lejos, Arya Stark demuestra en el tercer episodio porque desde la primera temporada se estaba preparando para ser algo más que una ‘Lady’. Con una habilidad épica,

Uno de los arcos más interesantes de un personaje en toda la serie fue el de Sansa. La ingenuidad que mostró en los primeros capítulos quedó olvidada al terminar la serie como la Reina del Norte, logrando no solo la independencia de los Siete Reinos, sino recuperar el honor y el prestigio de los Stark.



La transición de Daenerys Targaryen es uno de los grandes golpes de ‘Game of Thrones’ en estos últimos seis episodios. Mostró su lado más despiadado y nos despojó las ganas de verla gobernar en el Trono de Hierro, cuando, ya derrotados, acabó a punta de fuego con Desembarco del Rey. No se salvó nadie: buenos y malos, por igual, desaparecieron en las cenizas. Ese giro de Daenerys a la 'reina loca' generó muchos interrogantes, que no fueron del todo contestados en los últimos capítulos de la serie. Creó un gran sinsabor toda su transformación.

A esto hay que sumarle el rol, un poco opaco, de Cersei Lannister y las actuaciones magistrales de Brienne de Tarth y la querida Lyanna Mormont, quien tuvo uno de los finales más heroicos.

En este podcast quisimos analizar cada uno de los personajes femeninos que nos robaron risas y lágrimas en estos ocho años de 'Game of Thrones'.

