Las tetas, nuestras conocidas desconocidas

Las tetas vienen en diferentes formas, tamaños, colores y hasta sabores. Son parte de nuestra construcción identitaria, pero también son el blanco de acoso, machismo, censura y abuso, por que sí: LAS TETAS INCOMODAN.

Alrededor de ellas se han construido cientos de estereotipos que, como casi siempre, han caído sobre los hombros de las mujeres. La pornografía y la publicidad le dijeron a la sociedad que ‘debemos’ tener tetas perfectas: de gran tamaño, absolutamente paradas y firmes, pero que solo pueden ser exhibidas en determinados espacios y para ciertas personas.



Es normal que un hombre ande sin camisa por la playa o por la calle, que suba fotografías así a sus redes sociales, pero cuando lo hace una mujer la reacción inmediata es que se tiene que tapar porque ni siquiera se le pueden notar los pezones.



Y la censura va más allá. La sociedad ha sexualizado las tetas a tal punto que solo pueden mostrarse como un acto de placer para otros, porque hasta amamantar en público es una acción criticada, y es que prácticamente desde que somos niñas estamos en medio de acostumbradores y tops porque ‘cuidado se le notan las tetas’.

Durante años nos han enseñado que hay que taparlas, que los pezones no se pueden ‘parar’ y que absolutamente siempre debemos usar brasier. Estos mandamientos nos obligan a pasar por momentos dolorosos y frustrantes, encontrar el brasier perfecto es una travesía, adquirirlo es costoso, nos lastimamos con varillas y nuestro cuerpo queda marcado por lo apretado de la prenda, y ni hablar sobre qué pasa si no tenemos el tamaño perfecto para la sociedad.



En este episodio de Degeneradas hablamos con Karen Rodríguez Real las tetas detrás del proyecto ‘Qué buenas las tengo’, una marca social que empodera a las mujeres a amar sus tetas. Ella creó una plataforma que se ha convertido en un espacio para que las mujeres hablen sobre sus tetas: lo que les incomoda, lo que les duele, lo que no está bien, lo que les gusta.



Siéntese y disfrute, en este episodio, de una reflexión hecha por tres mujeres que cuentan qué pasó con sus tetas en la cuarentena y cómo cambió la forma de relacionarse con ellas.



Y ojo: las tetas también hay que cuidarlas. Tocarlas es importante, estar al tanto de las señales de alerta -moretones, sangrados, cambios en los pezones, pérdida de sensibilidad- porque al igual que nuestro rostro o cabello forman parte de nuestro cuerpo y la relación con ellas debe ir más allá.



Una cosa más. Querida degenerada recuerde que sus tetas son hermosas y perfectas tal y como son.



