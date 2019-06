El trago no es excusa: si no te dijo que sí, no hubo consentimiento

Por cuarto año consecutivo, Colombia se unió a la Encuesta Mundial de Drogas (GDS, por sus siglas en inglés), que se realizó entre octubre y diciembre de 2018 y cuyos resultados se dieron a conocer recientemente.



La GDS se lleva a cabo anualmente en 19 idiomas y participan personas de más de 30 países, quienes cuentan sus hábitos de consumo de sustancias –incluidas las legales en Colombia, como el alcohol y el cigarrillo- y responden preguntas relacionadas con temas como precios, métodos de compra, decisiones, comportamientos y riesgos experimentados. En esta edición, 123.000 usuarios la contestaron de forma anónima y 1.100 de esos fueron colombianos.

Uno de los ejes principales de la encuesta fue el de asalto sexual y consentimiento, y los resultados a nivel mundial hicieron sonar algunas alarmas. Un tercio de las mujeres que llenaron el formulario afirmó que otras personas han tomado ventaja de ellas a nivel sexual mientras han estado bajo la influencia del alcohol u otras sustancias. 8 % de las participantes aseguraron que vivieron un incidente de este tipo tan solo durante el último año.



Las cifras fueron similares para aquellos que se identificaron como no binarios o con una identidad de género diferente (28 % alguna vez en la vida, 10 % en el último año). Las tasas para hombres fueron 6 % y 2 %, respectivamente.



Por su parte, “el 10.2 % de los encuestados indicó haber tomado ventaja sexual del uso de drogas y alcohol en los últimos 12 meses. De estos, el 7.5 % son menores de 25 años, encontrando una mayor presencia en las personas que se declaran bisexuales y homosexuales”, según detalló Acción Técnica Social, la organización responsable de la GDS para Colombia.

Julián Quintero, director e investigador de esta entidad sin ánimo de lucro, se unió a Degeneradas para explicar la relación entre drogas, sexo y consentimiento. “Según la tendencia, las mujeres están más en riesgo. Sin embargo, aquí se muestra que los hombres también son abusados bajo el efecto de sustancias como el alcohol. Siempre hay que prender la alerta con las mujeres, pero el peligro es general. Cualquiera está expuesto a ser víctima”, advirtió.



El alcohol estuvo involucrado en casi el 90 % de los incidentes sexuales por intoxicación reportados en la GDS y fue la única sustancia utilizada en 59 % de casos de mujeres y 48 % de hombres.



En aproximadamente un tercio de los casos, tanto para hombres como para mujeres, hubo alcohol y otras drogas. Las drogas ilegales solo representaron el 14 % de los casos relacionados con hombres y el 7 % con mujeres.



Los incidentes sexuales por intoxicación fueron definidos por la GDS como momentos en los que las personas perdían el conocimiento o la noción de la situación. “Cuando una persona entra en este estado, no hay un sí o un no. El consentimiento es ‘sí’. Todo lo que no sea ‘sí’, no es consentimiento”, enfatizó el investigador.



Otro resultado que llamó la atención de la encuesta es que el 67 % de los incidentes tuvieron lugar en una residencia privada. En el 34 % de los episodios, uno o dos amigos estaban cerca, y en el 26 %, muchos amigos estaban cerca.

Vergüenza y culpa, impedimentos para renunciar

Los abusadores variaron según las situaciones expuestas. Algunos eran completos desconocidos, pero en otros casos fueron exparejas e incluso parejas actuales.

Una de las conclusiones de la investigación es que los sentimientos de culpa son comunes entre las víctimas de agresión sexual y esto explica que el 97 % de los casos no se haya reportado a las autoridades. Cuando se les preguntó a los participantes por qué no, algunas justificaciones dadas fueron que se sentían responsables, temían por la vergüenza y el estigma, no pensaban que lo que pasó fue un crimen, tenían miedo porque hubo drogas involucradas y, en algunos casos, el victimario hacía parte de su grupo de amigos.



Otro dato revelador fue que, en los últimos 12 meses, el 49 % dijo no haber pedido consentimiento para iniciar una relación sexual, el 25.8 % dijo sí haber pedido el consentimiento y el 25.2 % está inseguro de la situación.



Se les preguntó a los encuestados que sacaron ventaja de las drogas y el alcohol, hasta qué punto recuerdan lo ocurrido y respondieron que 46.1 % lo recuerda todo, 37.3 % tiene alguna incertidumbre sobre lo sucedido, el 13.2 % tiene mucha incertidumbre sobre lo que pasó y el 3.4% no recuerda nada.



“Es mucho mejor que se arriesguen a perder una posibilidad de sexo con un ‘no’, a tener que arriesgarse porque nunca preguntaron”, aconsejó Julián sobre el tema del consentimiento.

