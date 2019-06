'No soy tu negrita, la niña que te ayuda o la alegría del hogar'

#Hablemosdelastrabajadorasdomésticas, con este hashtag, Mutante.org (una iniciativa de comunicación que desde el año pasado) puso sobre la mesa la situación de más de 753.000 mujeres que se dedican a esta labor en el país y cuya discriminación es una de las más normalizadas.



La precariedad, explotación e informalidad en su trabajo es parte de una cadena de violencias que, muchas veces se inicia en la niñez y que parece condenarlas a revivir círculos de pobreza, violencia sexual, violencia económica, entre otras.

“Las cifras oficiales sobre el trabajo doméstico infantil en Colombia están desordenadas o desactualizadas, pero permiten leer que la problemática sigue vigente y ha existido por años, marcando profundamente la historia de miles de mujeres, adolescentes y niñas invisibles. El Ministerio de Trabajo reportó que en 2013 más de 20.000 menores de edad eran trabajadoras domésticas: 14.000 por días y 6.000 en la modalidad de internas”, dice Mariana Escobar en la investigación que llevó a cabo para Mutante.

El reportaje completo de Mutante lo puede leer aquí La cadena de violencias que padecen las trabajadoras domésticas en Colombia

El trabajo infantil es la puerta para frenar el desarrollo de una niña que, por ejemplo, no tendrá acceso a la educación, será separada de sus padres, no tendrá la posibilidad de vivir una infancia feliz, que está en constante peligro de abuso o violencia sexual y, que muy probablemente tendrá un futuro precario.



En nuestro país, el 61% de las trabajadoras domésticas gana menos de un salario mínimo, el 77 % recibe alimentos como pago en especie y al 99% no les pagan horas extras. Según cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, realizada entre 2010 y 2017.



“Una de las historias que escribimos era la de Reinalda Chaverra, cuya paga era la ropa vieja de la señora de la casa donde vivía. Ella, además, dormía en lo que siempre hemos denominado “el cuarto de la empleada”, tenía jornadas laborales de más de 12 horas y nunca tuvo acceso a la educación, como le prometieron”, cuenta Escobar a EL TIEMPO.

El lenguaje es otra de las violencias de las que son víctimas y en las que muchas personas hemos caído. “Yo quiero que entiendan que desde ponerle candado a la nevera, hasta decir que soy su negrita, que soy como de la familia, o la niña que me ayuda (o la alegría del hogar, como recientemente se ha empezado a decir) es una falta de respeto hacia nosotras. Nos pone por debajo de ellos. Yo soy su trabajadora. Cumplo horario y obligaciones y usted me paga por eso. Punto”, explica María Roa, secretaria general de Utrasd (Unión de Trabajadoras Afrocolombianas de Servicio Doméstico), también invitada a #Degeneradas.



Maria Fernanda Cepeda, antropóloga e investigadora de DomEqual sobre la formalización de las trabajadoras domésticas, también estuvo en el podcast e hizo una interesante reflexión sobre los espacios de la casa que han ocupado este tipo de empleadas y cómo eso ha construido y profundizado la desigualdad social.



