'Ser gorda no es razón para posponer la vida'

En un mundo que hace culto a la delgadez como sinónimo de “perfección”, la gordofobia es un fenómeno presente y creciente, tanto (¡gracias a Dios!) como el número de personas que defienden y se sienten orgullosas de sus kilos de más.



Aunque en las revistas, los comerciales, las campañas de publicidad y otras cada vez más se ven mujeres con vitíligo, afrodescendientes y modelos plus size, la realidad es que no deja de ser una moda banal que bajo el concepto de “mujeres reales” ha tratado de ser incluyente sin ninguna reflexión importante sobre el tema. ¿Por qué rechazamos inmediatamente a alguien por ser gordo/a? ¿Por qué asumimos que necesita bajar de peso? ¿Por qué nos creemos con el derecho de decirle algo sobre su aspecto? ¿Y por qué tememos tanto a la palabra gorda?

Sobre este tema conversamos con la periodista y blogger Laura Agudelo, más conocida como ‘La pesada de moda’, y con Elena Díaz Granados, o Elena Melena, modelo de tallas grandes y activista del cuerpo.



“¿Por qué posponemos la vida por ser gordas? ¿Por qué decimos como: cuando baje de peso me compro esa falda, cuando baje de peso me voy a dedicar al amor, cuando baje de peso me maquillo? La vida se nos va en eso. Somos gordas. Trabajemos con lo que hay”, dice Laura en el programa al explicar toda la carga que tiene el cuerpo de una mujer en la sociedad.



A su turno, Elena contó su experiencia como modelo de tallas grandes y afirmó que le ha dicho que no a varias campañas para marcas que solo querían tenerla por tener “una gorda” entre las demás modelos.



