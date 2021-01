Arte drag y activismo: la historia de Miss Lesley Wolf

“Es el personaje que más me ha enseñado a mí, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos sobre el respeto por la diferencia, sobre la empatía, pero es un personaje, yo no soy una persona trans, no soy una mujer trans. Soy una persona que se empatiza muchísimo y que agradece y siente completa gratitud por la lucha de las personas trans”.

Esta es una de las reflexiones que nos compartió Juan Tarquino, el actor, bailarín y licenciado en Artes Escénicas que le da vida a Miss Lesley Wolf, una drag queen colombiana que llevó su arte a plataformas internacionales como Love For The Arts.



Juan es el primer invitado de las Degeneradas para el 2021. En este episodio, nos compartió su historia y nos dejó reflexiones sobre la violencia simbólica y los micromachismos que se esconden bajo la concepción patriarcal de que los hombres no pueden, ni deben, ser femeninos.



Además, habló de cómo el Drag lo llevó a deconstruir mandatos normativos que son impuestos por la sociedad a partir del género y de cómo el arte se convirtió en un camino de reencuentro, descubrimiento y activismo.

Todo esto porque Miss Lesley Wolf ha convertido sus shows, bailes y redes sociales en plataformas para denunciar la violencia contra la población LGBTQ +. Disfrute de sus historias, sus anécdotas y sus recomendaciones.



¡Bienvenidas y bienvenidos de nuevo! Este año estaremos recargadas de conversaciones sobre equidad de género.



