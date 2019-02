Consejos para identificar el engaño de los 'telares de la abundancia'

A propósito de la modalidad de estafa llamada 'telares de la abundancia' y que ha usado discursos falsos sobre feminismo para captar dinero ilegalmente, y que explicamos esta semana en el podcast Degeneradas, de EL TIEMPO, la Superintendencia Financiera da los siguientes consejos para reconocer y evitar caer en estas pirámides ilegales.

1. Tarde o temprano se cae la estructura

El esquema denominado “Telar” sí es contrario a la ley y afecta la economía nacional como resultado de la pérdida económica de quienes entregan su dinero y no logran completar los distintos niveles de la estructura, lo que a medida que involucra a un mayor número de personas afecta el ahorro del público.



La pirámide es una de las figuras a través de las cuales se captan recursos ilegalmente y se prometen pagos que se derivan únicamente de los dineros que entregan los demás participantes. Las pirámides no desarrollan ninguna actividad que produzca beneficios o utilidades. Este tipo de estructuras no son infinitas y tarde o temprano colapsan, ocasionando la pérdida de recursos a quienes realizaron el aporte exigido.

2. No es economía solidaria ni cooperativa

En la economía solidaria se desarrolla una actividad lícita para obtener beneficios para todos, mientras que una pirámide existe en razón a los dineros que paga cada persona que se vincula y su crecimiento se debe a la promoción que cada afiliado hace, a la vinculación de las personas que aceptan las invitaciones y a los dineros que pagan para participar en el esquema.

3. Usted se involucra en un delito

En estos esquemas ilegales el objetivo es completar la estructura de por lo menos 15 personas quienes entran a realizar los aportes correspondientes, lo que requiere involucrarse en la gestión en todos los niveles para garantizar que se alcance el beneficio económico, contribuyendo al crecimiento exponencial de la estructura piramidal.



Este práctica es un delito consignado en el Código Penal colombiano puede dar penas de entre 10 y 20 años de cárcel y una multa de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.



"Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte", dice el Código Penal, artículo 316.

4. El “regalo” es un compromiso

Lo que denominan “regalo” no es más que un requisito exigido para participar, es un compromiso que lo lleva a “invitar” a otras personas para que realicen el aporte correspondiente que garantice el retorno prometido. El “regalo” podrá darse por una misma persona en varias estructuras o mediante el “reciclado”. Cuando se hace un regalo no se espera retorno alguno.

La Superintendencia Financiera de Colombia hace un llamado a la ciudadanía para que no arriesgue sus recursos al aceptar esta clase de invitaciones y a poner en conocimiento de esta Superintendencia información relacionada con la promoción de este esquema a través de:



www.superfinanciera.gov.co

Punto ciudadano: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá

Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01

Línea gratuita nacional: 018000 120100

Centro de Contacto (571) 307 8042

Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co

También se puede acudir a cualquiera de las siguientes autoridades

- Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales

- Policía Nacional CAI Virtual - Centro Cibernético Policial - DIJIN e Interpol (www.ccp.gov.co) o al correo electrónico: caivirtual@correo.policia.gov.co

- Superintendencia de Sociedades

- Alcaldías locales

