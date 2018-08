'Eso les pasa por vanidosas': cirugías y machismo en Colombia

En Colombia se realizan cerca de 350 mil cirugías plásticas cada año. Es decir unas 40 cada hora. La mayoría de las personas que murieron por este tipo de procedimientos son mujeres.



Medicina Legal reveló en un informe de marzo de 2017 que de las 30 personas fallecidas por estos casos, 21 eran mujeres. El documento también mostró que el aumento de las muertes por estas cirugías se había incrementado en un 130 por ciento pasando de 13 casos en 2015 a 30 en el 2016.



Uno de los casos más emblemáticos de procedimientos estéticos mal hechos a razón de médicos que no tienen la experiencia ni los estudios para hacerlos es Lorena Beltrán.

Su historia comenzó en 2014 cuando se sometió a una reducción mamaria. Ella acudió al consultorio del doctor Francisco Sales Puccini. Se aseguró que no fuera una clínica de garaje e incluso revisó sus títulos. Tenía una “especialización” de la Universidad de Veiga de Almeida en Brasil convalidada por el Ministerio de Educación de Colombia.



La primera cirugía no salió bien. Así que un año después, en 2015, debió realizarse otra para corregir los problemas de la primera. Pero el remedio fue peor que la enfermedad. La herida no cerraba, y sus pezones se empezaron a tornar de color negro. Lorena asegura que si se tocaba la piel sentía que se caían pedazos.

Su caso la llevó a indagar más sobre estos profesionales de la salud y la investigación reveló un caso de corrupción enorme: médicos se estaban haciendo pasar por cirujanos plásticos, al parecer, pagando sobornos a funcionarios del Ministerio de Educación, quienes a su vez convalidaban estudios que eran mucho más cortos de lo que se necesita para estudiar una especialización en cirugía.



En algunos casos se llegó a comprobar que los médicos pasaron apenas días o horas tomando clases o cursos cortos lo cual no constituye una especialización.



Sales Puccini y seis colegas suyos, entre ellos su hermanos, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La juez les prohibió que hicieran cirugías, pero, según Lorena, el consultorio de Francisco Sales sigue funcionando. Por este caso, está en la cárcel una funcionaria del Ministerio de Educación.

Ninguna imagen resume mejor mi año, uno que puso a prueba mi valentía. Gracias por su apoyo a #CirugíaSeguraYA en 2017 seguiré esta lucha. pic.twitter.com/Xm1XEWE64r — Lorena. (@LoreBeltran) 31 de diciembre de 2016

La vanidad, la revictimización

Pese a la grave denuncia que presentó Lorena y que se resuelve en los estrados judiciales actualmente, ella afirma que muchas veces ha sido blanco de críticas por haberse realizado la cirugía o, incluso, le han dicho que “eso le pasó por vanidosa”.



La revictimización viene de la mano de un “castigo social” por haber decidido hacerse un procedimiento. Y el machismo y la misoginia están más que presentes: en lugar de juzgar con severidad a los médicos que operan sin conocimientos, a la laxitud de las instituciones que permiten los sobornos, o al Congreso que ha hundido varias veces los proyectos para poner en cintura este tipo de cirugías, escogen poner en tela de juicio las razones por las que una mujer quiere cambiar parte de su cuerpo (algunas incluso por temas médicos).



La decisión, en todo caso, debería ser libre y tener completamente garantizada la seguridad de los pacientes y la idoneidad de quienes realizan las operaciones.

"Me tocaba maquillarme primero mis senos antes de mi cara. Eso te marca", Lorena Beltrán. Foto: Cindy Morales / ELTIEMPO.COM

Actualmente, Lorena impulsa una campaña llamada Cirugía Segura Ya que busca, a través de un proyecto de ley, que se regularice las cirugías plásticas en Colombia. Este propuesta contempla:



1. Sólo especialistas con competencias podrán adelantar cirugías estéticas.



2. Debe haber trazabilidad en los insumos que se utilizan, los cuales estarán

debidamente certificados por el Invima.



3. Los quirófanos donde se realizan las cirugías deben estar debidamente habilitados.



4. Todo paciente que quiera practicarse una cirugía debe adquirir una póliza que garantice el aporte en el caso de que existas complicaciones.



5. Todo médico que haga una cirugía estética debe tener un consentimiento informado del paciente.



6. Se da un plazo de 5 años para que los cirujanos plásticos acrediten sus competencias.



7. La ley establece un sistema único de registro con los nombres, especialidad y universidad de los médicos con la formación para hacer cirugías plásticas.



El proyecto se presentará, de nuevo, en esta legislatura.



Sobre esto, la estética narco que todavía se evidencia en Colombia y acerca de la vida que hoy lleva Lorena hablamos en este episodio.



