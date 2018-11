Tenemos la mejor ley contra la violencia hacia la mujer…y no se cumple

Tómese unos momentos para responder las siguientes preguntas:



¿Es mujer? ¿Ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual?



Sí respondió sí a las dos cuestiones su perfil corresponde a los datos de ONU Mujeres que dicen que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido alguno de estos dos tipos de violencia a lo largo de su vida.



Eso, claro, sin contar con las otras formas de violentarlas como la económica, la psicológica o la patrimonial. Tampoco las miles de denuncias que a diario se reciben –a veces sin el protocolo- y que siguen archivadas en los despachos judiciales ni los índices de impunidad sobre los casos de violencia de género que ya alcanzan hasta el 90 %.

Lo paradójico es que el próximo 4 de diciembre se cumplen 10 años de la Ley 1257 de Colombia, calificada a nivel internacional como una de las mejores y más completas regulaciones para sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, cuyos artículos, parágrafos e incisos no se cumplen… al menos no en su totalidad.



Dentro de los ocho capítulos y los 39 artículos se especifican las rutas y disposiciones para se garantice una vida libre de violencia hacia las mujeres.



Incluso se disponen procedimientos judiciales, administrativos y medidas muy puntuales para varias dependencias como el Ministerio de las TIC, el de Educación, Trabajo y Salud, así como la Consejería para la Equidad de la mujer -por nombrar algunas- en pro de que desarrollen políticas y programas dirigido a que a las mujeres no las maten, las atiendan, les garanticen sus derechos y conozcan sus deberes. Y, sobre todo, a que la sociedad, las entidades y hasta la familia, sepan que hay una ley que protege a la mujer.



La conclusión de algunas organizaciones es que la ley sigue sin cumplirse y que si bien se han presentado avances hacia la igualdad y los derechos femeninos, van a paso lento.



Sobre este tema hablamos con Susana Mejía, miembro de la Red Nacional de Mujeres, y con Daniela Escobar, del colectivo feminista Siete Polas.



Además, conocimos la app Ellas que muestra qué hacer y qué camino seguir para denunciar en caso de ser víctima de algún tipo de violencia. Y para usted, ¿se ha hecho algo para eliminar la violencia contra la mujer?

