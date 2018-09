28S, el día en el que se grita para un aborto libre, legal y seguro

El acceso al aborto ha sido un debate de muchos años, y las mujeres, de a poco, han tenido pequeñas victorias. Lograron, por ejemplo, sacar el tema de la esfera de la religión y la moral para ponerlo donde es: en la de la salud pública y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Latinoamérica tiene casos increíbles en la materia, como el de Cuba, el primer país de la región en aprobar sin ninguna restricción la interrupción del embarazo, o el de Uruguay que hizo lo propio en 2012. Colombia no se ha quedado atrás y tiene una histórica sentencia, la C-355, en la que la Corte Constitucional avala el aborto para tres casos: cuando el feto tiene malformaciones, cuando corre peligro la salud o la vida de la madre y cuando se trata de un caso de acceso carnal o violación.



Chile tiene una regulación parecida, y Argentina tiene el pulso más importante ahora con un movimiento que, aunque no logró que en agosto pasado se aprobara le ley, ha dado muestras de la fuerza de la sociedad civil y de las organizaciones. La fuerza, representada con sus pañuelos verdes, ha sido imparable y seguramente será un debate que se seguirá dando en ese punto del sur del continente.

No es sorprendente entonces que este viernes, se escuche con mucha fuerza la celebración del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, una fecha que desde 1990, por iniciativa del V Encuentro Feminista Latinoamericano, cada 28 de septiembre exige a los gobiernos despenalizar el aborto para evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse interrupciones clandestinas.



Sin duda, el punto clave de todo este asunto no es si se puede regular o no la interrupción de un embarazo, es que las mujeres son quienes deciden sobre sus cuerpos y el Estado debe garantizar que los procedimientos se realicen de manera segura.



Se calcula, solo para dar unas cifras, que en Colombia se practican entre 300 mil y 400 mil abortos al años. Profamilia, que es una de las entidades que más apoyo presta en estos casos, realiza 10.517, y otras entidades privadas entre 1.000 y 2.000. ¿Cómo, bajo qué condiciones y quién practica el resto de los abortos?

Degeneradas se suma a esta conversación con este podcast en el que podrá escuchar los testimonios de varias mujeres que se han practicado abortos, entre ellos el de Camila*, una chica que por primera vez contó su historia y dejó algunas enseñanzas para quienes han pasado, están o pasarán por esta experiencia.

En este episodio y bajo la conducción de Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM, y Diana Hernández, redactora de la sección de Opinión de EL TIEMPO, conversamos con Juliana Martínez, coordinadora de La Mesa por la Vida y La Salud de La Mujeres, y Carmen Martínez, Regional Manager para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

EL TIEMPO