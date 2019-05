Éramos los mejores amantes… y ahora parecemos hermanitos

La rutina, el tiempo que se convive en pareja, los hijos, la extrema confianza entre ambos pueden ser detonantes de este fenómeno en el que los otrora amantes apasionados dejen atrás todo el fuego y comienzan en a verse como amigos, incluso como hermanos. Ese es el tema de hoy en un nuevo episodio de Sexo en tu oído.

Si le ha pasado, no se asuste, ni se sienta mal. Es parte de un proceso normal que viven todas las parejas. No se puede esperar que tras muchos años de convivencia sea obligatorio seguir teniendo el ímpetu y el deseo de las primeras semanas de relación o de convivencia.



¡Pero no se quede quieto, ni se rinda! Con un poco de imaginación y siguiendo los consejos de nuestro equipo, liderado por el reconocido sexólogo y sicólogo Ezequiel López Peralta, podrá empezar a ‘darle la vuelta al partido’ y encaminarse hacia una ‘remontada épica’ en su vida sexual. No se desanime, que donde hubo fuego cenizas quedan y las llamas son más fáciles de reavivar de lo que usted cree.



¡Así que bienvenido, póngase sus audífonos, relájese y disfrute de este nuevo episodio de Sexo en tu oído!



Para seguirnos puede ingresar a www.eltiempo.com/podcast, Spotify, TuneIn, iTunes, Deezer, Spreaker, entre otras plataformas de distribución. Recuerde que puede oírnos todos los miércoles y participar de esta charla escribiendo a EL TIEMPO en las redes sociales con #SexoEnTuOído ¡No olvide que el placer también se escucha!

¿Primera vez que escucha este podcast? ¡Pues escuche estos otros capítulos!

Y ahora, usted decide ¿De quiere que hablemos en el siguiente episodio?