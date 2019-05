¿Qué hay detrás del mensaje de Cabello a los militares rebeldes?

La declaración del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señaló que a los militares rebeldes que participaron en la fracasada Operación Libertad, el pasado 30 de abril, se les perdonó la vida, generó diversas reacciones en medio de la crisis política de ese país.

“Les perdonamos la vida, Nicolás Maduro levantó la bandera de la paz y les perdonó la vida", señaló Cabello, considerado uno de las figuras más importantes del régimen chavista.

Sus palabras fueron consideradas por algunos como una nueva amenaza contra los seguidores del presidente interino, Juan Guaidó, especialmente porque hicieron referencia a que las fuerzas leales a Maduro tenían la capacidad militar de aniquilar la rebelión, pero no lo hicieron. ¿Qué busca Cabello con estas afirmaciones en medio del clima de tensión que aún se vive en Venezuela tras los choques de la semana pasada?



Además, en este episodio del podcast ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, una entrevista con la escritora y periodista venezolana María Angélica Correa, a propósito del lanzamiento de su libro Venezuela, en su laberinto, el cual desarrolla varias tesis sobre los factores que hacen más complejo encontrar una salida a la situación del país vecino.



También cuál será el impacto en Colombia de la turbulencia que se generó en las bolsas del mundo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una nueva embestida de aranceles en su lucha comercial con China si antes del viernes no se llega a un acuerdo con esa nación y qué viene en el caso de Luis Andrés Colmenares, ahora que su familia estudia si demandará o no a Netflix por la serie que ya está disponible en la plataforma.



ELTIEMPO.COM