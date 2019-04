¿Ya vio la primera foto de un agujero negro?

Por primera vez en la historia, la humanidad vio la imagen real de uno de los grandes misterios de la ciencia: un agujero negro. Nicolás Bustamante, periodista de la sección Vida, nos contó cómo científicos de todo el mundo unieron esfuerzos y tecnología para traernos una fotografía inédita.

Jhon Torres, editor de Mesa Central de EL TIEMPO, habló con Alicia Méndez, periodista de Justicia, sobre la sorpresiva muerte del cacique indígena Pedro Pestana, quien duró una década sacándole el cuerpo a una condena por parapolítica y a varias investigaciones por crímenes relacionados con 'paras' de la Costa Atlántica.



Ronny Paúl Suárez, de la sección de Vida, analizó la alerta sanitaria del Invima sobre 'Keto', uno de esos productos milagrosos para bajar de peso que, según las autoridades, no solo no sirve sino que no tiene licencia válida en el país.



Y con Andrés Hoyos, periodista de Cultura, hablamos del especial de ELTIEMPO.COM sobre el arranque, el próximo domingo, de una de las producciones más esperadas en la historia de la televisión mundial: Juego de Tronos.

