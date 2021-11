Se acerca el II Festival Patrimonios en Ruana en Usme

Este 13 de noviembre, Usme volverá a hacer su Festival Patrimonios en Ruana, un evento comunitario y cultural que invita a todos los habitantes de Bogotá a visitar el predio El Carmen, un área arqueológica protegida.



“Asistir al Festival Patrimonios en Ruana es una oportunidad única para conocer la riqueza de expresiones culturales y de procesos orientados a la construcción del primer Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de la ciudad, un espacio común en el que se reconoce la diversidad de nuestra Bogotá”, asegura Ernesto Montenegro, coordinador de este proyecto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC.



Actividades

Estas son las actividades que usted podrá hacer ese día:



8:00 a.m. - 1:00 p.m. Recorrido reto naturalista. (Previa inscripción).



10:00 a.m. - 11:00 a.m. Yoga al campo: conectándonos con la tierra. (Previa inscripción).



11:00 a.m. - 12:00 m. Aeróbicos. (Previa inscripción).



11:00 a.m. - 12:00 m. Taller Intercambio de saberes alrededor del tejido.



12:30 p.m. - 1:00 p.m. Presentación de circo en ruana del grupo Quinto Elemento.



1:00 p.m. - 2:00 p.m. Presentación musical grupo carranga Dinastía vereda Curubital.



2:00 p.m. - 3:00 p.m. Taller Encuentro con semillas para creación de un vivero con apoyo del Jardín Botánico de Bogotá. (Previa inscripción.)



3:00 p.m. - 4:00 p.m. Presentación musical grupo Caminantes de Margaritas.



4:00 p.m. - 5:00 p.m. Presentación musical grupo Carrangazo.



5:00 p.m. - 6:00 p.m. Presentación musical grupo Bogotá Balkan Project.



6:30 p.m. - 8:30 p.m. Cine en ruana: Proyección película Sumercé.

Compre un mercado campesino

Adicionalmente, usted puede apoyar a los campesinos de Usme con la compra de una canasta que incluye productos producidos en esa localidad.



La canasta incluye fresas, arándanos, lácteos, hortalizas, huevos campesinos, entre otros productos.



Para comprarla, debe acceder a este link.

Este es uno de los mercados que ofrecen en Usme Foto: Instituto de Patrimonio

