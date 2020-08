La reacción del presidente del Concejo al Plan Marshall de Bogotá

El 'Plan Marshall', el paquete de proyectos de acuerdo de la alcaldesa Claudia López para reactivar la economía de Bogotá, está en manos del Concejo. Del debate allí, depende que las propuestas sean aprobadas y que la ciudad tenga un salvavidas económico para salir adelante en la próxima década.



Serán dos los proyectos a debatir: Uno contiene la solicitud de 11 billones de pesos de cupo de endeudamiento y, el segundo, un paquete de alivios.

Los alivios, a grandes rasgos, incluyen:



1. Solicitar que para 2021 haya congelamiento del predial para todos los predios residenciales y no residenciales.



2. Solicitar que los teatros y museos de Bogotá tengan exención del pago de predial en los años 2021 y 2022 y que, después de eso y hasta el 2030, solo paguen el 50 por ciento.



3. Solicitar descuentos en el impuesto de industria y comercio (ICA)



4. La adopción voluntaria del Régimen Simple de Tributación (RST).



5. Aplicar la progresividad en la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA).

Ante este robusto proyecto, Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, comentó su posición frente al tema en los micrófonos de City Tv:

¿Qué viabilidad tiene este Plan que está presentando el Distrito?

Vamos a estudiarlo con detenimiento. Ya fue radicado el primer proyecto, el de incentivos tributarios, y han anunciado que la semana entrante van a radicar el de cupo de endeudamiento.



El primero llama la atención que se presente como incentivos tributarios, pero incluye el aumento de impuestos apara algunos sectores de manera considerable. Si uno mira las tablas se habla de 2,3 o 2,4 billones de pesos en aumento de recaudo por cuenta del proyecto.



Son buenos los beneficios que se presentan para unos sectores, como el congelamiento del predial, pero también va a tener un impacto aumentando gravámenes.



No se ve una estrategia de qué se va a hacer con aquellas empresas y sectores que quebraron. Está bien que se le dé incentivos a los que siguen 'vivos', pero qué estrategia tiene la administración para revivir a los otros.



En cupo de endeudamiento, esto refleja que el Plan de Desarrollo tiene un elemento importante de desfinanciación, no tiene los recursos completos para llevarse a cabo.



Vamos a ver exactamente para ver para qué va ese proyecto. No hay mucho nuevo, están buscando recursos para financiar el Plan de Desarollo.

Vea lo que responde el Secretario encargado sobre la financiación del Plan de Desarrollo en este escenario:

El Tiempo En Vivo: Ojo con el impuesto predial en Bogotá El Tiempo En Vivo: Ojo con el impuesto predial en Bogotá.

