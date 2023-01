La Secretaría de Movilidad hace un llamado a los conductores de vehículo particular en Bogotá para evitar caer en estafas con el 'pico y placa solidario'. Los delincuentes estarían creando planes y tarifas inexistentes para este trámite que se realiza sin intermediarios.

La medida de 'pico y placa solidario' fue adoptada por la Alcaldía de Bogotá con el fin de que los vehículos inscritos tengan un permiso especial que los deje exentos de la restricción de circulación por las calles de la capital.



Esta medida aplica para todas las personas que tengan un vehículo particular y que requieran desplazarse por la ciudad por diversas razones, la elección puede ser por un día, un mes o un semestre.



Según los reportes de la Secretaría de Movilidad, esta medida estaría siendo aprovechada por estafadores para ofrecer paquetes y descuentos que no corresponden a la realidad.



“La entidad conoció que personas inescrupulosas están engañando a los usuarios que quieren obtener el permiso de circulación de pico y placa solidario. En algunos casos, se ha podido comprobar que están ofreciendo paquetes y descuentos que no están estipulados y que no corresponden a la excepción”, indicaron en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.



¿Cómo hacer el trámite del 'pico y placa solidario'?

A través de la página picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co las personas naturales y jurídicas podrán inscribir su vehículo para adoptar la medida.



En la parte inferior se encuentra el botón 'simulador de tarifa', allí la persona puede elegir el tiempo en el que no tendrá la restricción, este es el listado de precios:



-Tarifa diaria: El valor para esta categoría será de $58.178.

-Tarifa mensual: El valor para esta categoría será de $464.974.

-Tarifa semestral: El valor para esta categoría será de $2′325.095.



Después de esto haga clic en 'Inicia tu registro' y diligencie la información solicitada, luego de revisar la información diríjase a la opción 'registrar y enviar'.



Posteriormente deberá realizar el pago a través de PSE y tendrá que realizar el curso de sensibilización. Una vez registrado el pago podrá verificar los días en los que puede circular sin la medida del pico y placa.

