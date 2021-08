Tome nota: así funcionará el pico y placa en Bogotá el viernes 20 de agosto

El pico y placa es una medida que se establece para descongestionar el tráfico en la capital del país y en otras ciudades principales de Colombia.



En el caso de Bogotá, la restricción vehicular se aplica durante los cinco días hábiles de la semana, es decir, de lunes a viernes.



(Lea también: Conozca los requisitos para obtener la ciudadanía española).

Así las cosas, los particulares que no podrán movilizarse, el próximo 20 de agosto, entre las 6:00 a. m a 8:30 a. m. y las 3:00 p. m. a 7:30 p. m. serán las placas terminadas en número par.



Los vehículos con placa terminada en 0 - 2 – 4 – 6 – 8 no podrán circular en el horario ya mencionado, de lo contrario, tendrán que pagar una multa de 438.000 pesos.



Además, los taxis y los vehículos de transporte especial con placas finalizadas en 3 y 4 también tienen la restricción de circulación.



(Además: Agéndese: regresan los conciertos a los parques públicos de Bogotá).



Es importante recordar que los taxistas con pico y placa no pueden circular por las calles de la capital durante todo el día, es decir, desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Recuerde que los únicos exceptos de esta medida son los carros eléctricos e híbridos, el personal de salud y quienes se acogieron al denominado pico y placa solidario.

Más noticias

El nuevo proyecto de Gregorio Pernía que lo llevó a vivir en Estados Unidos

A los viejitos nos echaron a un lado: 'Hombre Caimán' sobre Sábados Felices

'Me asegura meses en la cárcel': Epa Colombia sobre lo que dijo su abogado

Tendencias EL TIEMPO