¡Pilas! Este es el pico y placa en Bogotá para este viernes 13 de agosto

El pico y placa en Bogotá continúa con normalidad, excepto para los vehículos del SITP que transitan sin ninguna restricción por la contingencia de la pandemia.



Así las cosas, los particulares que no podrán movilizarse entre las 6:00 a. m a 8:30 a. m. y las 3:00 p. m. a 7:30 p. m. serán las placas terminadas en número impar.



(Lea también: ¿Está listo para vacunarse? Estos son los 20 puntos que hay en Bogotá).

Este viernes 13 de agosto, los vehículos con placa terminada en 1 – 3 – 5 – 7 – 9 no podrán circular en el horario ya mencionado, de lo contrario, tendrán que pagar una multa de 438.000 pesos.



Además, los taxis y los vehículos de transporte especial con placas finalizadas en 1 y 2 también tienen la restricción de circulación.



Es importante recordar que los taxistas con pico y placa no pueden circular por las calles de la capital durante todo el día, es decir, desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



(Además: ¿Quién era el policía que fue asesinado en Bogotá?).



Recuerde que los únicos exceptos de esta medida son los carros eléctricos e híbridos, el personal de salud y quienes se acogieron al denominado pico y placa solidario.



