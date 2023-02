Para este miércoles 22 de febrero los taxistas tienen planeada una manifestación en Bogotá y otras capitales, entre los motivos que argumentan están los altos precios de la gasolina y el futuro de las aplicaciones de movilidad tipo Uber.

Algunos sindicatos de taxistas en las ciudades sí saldrán a manifestarse. Previo a esta protesta, el Ministerio de Transporte citó a una reunión este martes con el gremio, para discutir los puntos que les están generando inconformismos.

El ministro Guillermo Reyes manifestó que las protestas de este 22 de febrero se pueden realizar, pero hizo un llamado a que estas se realicen sin afectar a los demás. “Bloquear las vías es atentar contra los derechos de los demás”, enfatizó.



Según Reyes, la intención del encuentro con los líderes es buscar soluciones y señaló que es necesario discutir el uso de las plataformas y llevarlo al Congreso.



Por su parte, Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio, manifestó que su organización no participará en la movilización debido a que seguirán en diálogo con el Gobierno y dijo que “los ciudadanos no merecen –por el momento- bloqueo de vías y aeropuertos”.



Además de Bogotá, el gremio tiene planeada movilizaciones en Medellín, Cali, Tunja, Villavicencio, Manizales y otras capitales.



No obstante, los taxistas también plantean que la decisión de movilizarse podría replantearse tras la reunión de este martes.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS