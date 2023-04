Un día antes de que empiece en el Congreso la discusión en torno a la reforma de la salud, se presentó hoy un derecho de petición dirigido a la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara. En el reclamo se plantea el incumplimiento del conducto regular propuesto con respecto a las ponencias y el foco que tuvo Agmeth José Escaf –presidente de dicha Comisión– en su exposición, entre otras denuncias.



El documento fue presentado por voceros de Pacientes Colombia, una organización de la sociedad civil que hace parte de la Asociación Colombia Saludable.



Allí, se exponen cinco hechos que desembocan en cinco peticiones, de la siguiente forma:



Se pide a la mesa directiva de la Comisión que se informe si los involucrados en el debate que tienen conflicto de intereses, impedimentos o si han tenido algún tipo de favorecimiento por parte del Ministerio de Salud, del presidente Gustavo Petro, EPS, IPS o algún otro actor involucrado. Eso “para realizar la discusión en aras de la transparencia, ya que de este Proyecto depende la vida de todos los colombianos y aquellos extranjeros que estén debidamente radicados en el país”, según expresa el documento.



Por otra parte, se acusa que el planteamiento del Proyecto 339 –con el que se plantea remodelar la estructura de la prestación del derecho a la salud en Colombia– se hizo sin tener en cuenta a todos los sectores activos de la sociedad, incluidos los pacientes.



Entregar dinero 'extra' es un delito dado que se busca el favorecimiento de intereses personales. Foto: istock

Además se menciona la denuncia hecha por Andrés Forero, representante a La Cámara por la Circunscripción por Bogotá, en que se evidenció que la Comisión Séptima no habría cumplido un acuerdo estipulado. Este consistía en que se debían terminar las audiencias públicas, antes de iniciar las ponencias. Hecho que no se respetó.



Pacientes Colombia también señala el compromiso que hizo públicamente el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, de tener en cuenta todos los proyectos de Reforma al Sistema de Salud. Sin embargo, dicen, no se cumplió lo dicho porque, en su exposición solo se habló del Proyecto 339.



Por último, dicen que anteriormente han solicitado audiencia con los directivos de las discusiones que se han hecho. Pero, que estos se han negado y no les han permitido ser escuchados en igualdad de condiciones.



Peticiones hechas por parte de Pacientes Colombia



La organización pide a los congresistas informar si quienes debaten la reforma, sus cónyuges o parejas, o parientes de segundo nivel de consanguinidad tienen planes complementarios, medicina prepagada, pólizas de salud. Es decir, planes voluntarios en salud.



También piden hacer público si alguien cercano, como se estipula en el punto anterior, es socio o tiene participación de empresas del sector de la salud. De igual forma, piden que cada uno de los congresistas publique la EPS a la que están afiliados y que la comisión ética investigue si algún familiar o ellos, se han visto influenciados por remuneraciones u ofrecimientos.

En el modelo propuesto, las EPS obtendrían un 5 % de pago por sus servicios como aseguradoras. Foto: David Sánchez. Archivo. EL TIEMPO

Además, solicitan relevancia al asunto por la jornada política que se llevará a cabo mañana, 18 de abril de 2023, en que se discutirán los cambios al sistema de salud. Asimismo, Pacientes Colombia anunció que de no ser atendida su petición, se recurrirá a la acción de tutela para obtener la respuesta deseada.



Sobre Pacientes Colombia

El responsable del derecho de petición es un programa que ha sido un crítico notable de las propuestas que han surgido en el congreso e incluso han convocado marchas en fechas anteriores en ciudades como: Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y más.



En marzo, la protesta social fue presentada bajo el lema: "#ReformaSíPeroNoAsí", ya que la agremiación considera que “con la reforma todos perdemos nuestra afiliación al sistema de salud y perdemos la posibilidad de elegir dónde ser atendidos. Tendremos que hacer fila y trámites para inscribirnos con cada miembro de la familia en donde nos van a atender y se pierde el derecho a la participación efectiva", según expresaron en un comunicado hace algunas semanas.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo El Tiempo