La exigente tarea de la tecnocracia en el presente siglo

Tecnócrata: técnico o persona especializada en alguna materia de economía, administración, etc., que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas. Tecnocracia: grupo o equipo de tecnócratas dirigentes. Ejercicio del poder por los tecnócratas. (Diccionario RAE).



Le puede interesar: Demandan designación de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República.

En los últimos meses se ha debatido en varios círculos el papel que ha jugado la ‘tecnocracia’ en Colombia y su responsabilidad en la evolución de la economía. El retiro de la reforma tributaria diseñada por el ministro Alberto Carrasquilla, su renuncia al cargo y su nombramiento reciente como miembro de la Junta del Banco de la República, detonaron la discusión y han generado toda clase de comentarios, generalmente críticos, sobre los expertos en economía. Pero ¿qué es la tecnocracia? ¿Cuándo y por qué surgió en Colombia? Y, ¿Qué desafíos enfrenta en la actualidad?

Tecnocracia en el siglo XX



La formación de economistas se inició en las universidades colombianas a finales de los años cuarenta del siglo XX. Al termino de la Segunda Guerra Mundial se consideraba en los círculos académicos y gubernamentales - particularmente en los Estados Unidos - que el proceso de desarrollo económico y la modernización de los países requerían de ‘conocimiento experto’ en el Estado y en las empresas privadas.



Los técnicos – economistas e ingenieros - hicieron entonces su aparición en los años cincuenta y sesenta, en el Banco de la República, en el Departamento Nacional de Planeación, en la Junta Monetaria y en los ministerios. Comenzó así a formarse la tecnocracia colombiana: el grupo de individuos que contribuía con su conocimiento y sus recomendaciones a la adopción de decisiones de política macroeconómica y de política sectorial. La idea era encontrar soluciones a los problemas “por encima de consideraciones ideológicas o políticas”.



La naciente tecnocracia vivió una época de oro en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), quien creía en la importancia de los conceptos y las opiniones de los expertos. No siempre adoptaba sus propuestas. Pero en el CONPES se leían cuidadosamente los documentos elaborados en el Departamento Nacional de Planeación. El presidente los subrayaba y abría la discusión con los ministros antes de adoptar las decisiones finales, que algunas veces tenían más en cuenta la opinión de los técnicos que la de los ministros. Fue una experiencia formativa para los jóvenes tecnócratas, algunos de quienes conformarían, en 1971, el primer equipo de investigadores de Fedesarrollo y posteriormente ocuparían ministerios – varios de ellos el de Hacienda- ,así como altos cargos en la administración pública.



Con el paso del tiempo, la tecnocracia fue ampliándose gracias al fortalecimiento de las facultades de economía en el país, a las becas para realizar estudios de posgrado en el exterior y a la demanda creciente de conocimiento experto en el gobierno, en las universidades, en centros de investigación y en las principales asociaciones gremiales. En la actualidad se menciona la existencia de varias generaciones de tecnócratas. A la más reciente pertenecen tres exministros, de reconocida trayectoria en el sector público y en la academia, que aspiran a la Presidencia de la República.



En la segunda mitad del siglo XX, los técnicos ejercieron una notable influencia en la conducción de la política económica, contando siempre con la confianza de los mandatarios, a quienes reportaban directamente. Cumplieron una función decisiva en la adopción de reformas para liberalizar la economía y en el manejo de las crisis en los ochenta y en los noventa. Otorgaron prioridad a la estabilidad macroeconómica, elevándola a la categoría de un ‘bien público’ (por su beneficio para toda la población) y de condición necesaria para lograr un mayor bienestar social. Vale recordar a Roberto Junguito - uno de esos economistas del Departamento de Planeación de los años sesenta y director de Fedesarrollo en los setenta -, artífice de la superación de la crisis económica y financiera entre 1982 y 1986. Ya los economistas que en el Gobierno y en el Banco de la República enfrentaron la crisis del ‘fin de siglo’ y crearon el marco de política monetaria que permitió lograr una inflación baja en las dos primeras décadas del nuevo siglo.



Los presidentes de la República aceptaron buena parte de sus propuestas, así estas fueran muchas veces en contra de su popularidad y de sus promesas de campaña. Y se encargaron de venderlas al Congreso y a la opinión pública. Recuerdo al presidente Belisario Betancur cuando le decía a los técnicos que le ‘dejaran a él la política’. Predominó, engeneral, el pragmatismo: la necesidad de actuar al margen de consideraciones ideológicas o políticas para implantar las decisiones y, sobre todo, para evitar o contrarrestar las fuerzas que estimulaban el populismo y el desorden. La tecnocracia no fue neoliberal sino pragmática y se ganó así un lugar bajo el sol, no exento de contradictores y adversarios.

En el siglo XXI

Las circunstancias del siglo XXI han sido diferentes a las de la segunda mitad del siglo XX. La Constitución de 1991 modificó el equilibrio de los poderes públicos y le restó poder al Ejecutivo frente al Legislativo y el Judicial. Si bien el Banco de la República es ahora una entidad independiente y autónoma, encargada de velar por la estabilidad de la economía -que ha resistido embates fuertes de los gobiernos- , la interacción de los tecnócratas con los congresistas y con los distintos grupos sociales, en Bogotá y en las regiones, se volvió imperativa.



La formulación de las políticas públicas y la aprobación de reformas económicas y sociales requiere hoy en día consultas y acuerdos políticos. Si se quieren introducir cambios de fondo en la orientación del país y de su economía, modificar el statu-quo, no es suficiente ganar las elecciones. Es necesario construir coaliciones y generar consensos. El poder se dispersó entre una gran cantidad de grupos sociales. En todo el país, los colombianos participan activamente a través de las redes sociales en el debate público.

“Sin el compromiso irrestricto

del presidente, los tecnócratas, por buenos que sean, están condenados al fracaso”. FACEBOOK

TWITTER

Ya no es posible, además, como lo era en el pasado, recurrir a los estados de excepción que contemplaba la Constitución de 1886, como el estado de sitio, que otorgaba amplios poderes al presidente y a sus ministros para legislar mediante la expedición de decretos-leyes, cuando se declaraba ‘turbado’ el orden público. La aplicación del estado de emergencia económica o de la conmoción interior limita al Ejecutivo y le establece restricciones para actuar. No puede, por ejemplo, decretar reformas tributarias a su amparo.

Los gobiernos están obligados a acudir al Congreso para desarrollar sus programas. De ahí la importancia de que los presidentes tengan experiencia en el manejo político y cuenten con apoyos decisivos en el Legislativo, para lo cual, por ejemplo, quien quiera que resulte victorioso en la elección presidencial de 2022, tendrá que armar una coalición en el Congreso, que se identifique con su programa y sea instrumental para legislar sobre sus iniciativas.



El manejo de la economía en lo corrido del siglo XXI se hizo mucho más exigente y complejo, no solamente para la tecnocracia sino para todos los actores que intervienen en él. Tiene que enfrentar la pobreza, la informalidad y la desigualdad en un entorno de polarización y fragmentación política. Un libro publicado en 2010 por Fedesarrollo, Consecuencias imprevistas de la Constitución de 1991: la influencia de la política en las políticas económicas, es lectura obligada para candidatos, economistas, abogados y políticos. En su prólogo, Roberto Steiner, director de Fedesarrollo en ese año y actualmente miembro de la Junta del Banco de la República, anotó que la Constitución de 1991:“... Aumentó el poder legislativo en vis-á-vis el Ejecutivo, en un contexto en el que los partidos se fragmentaron de manera dramática y se vieron repentinamente acompañados por formaciones o movimientos atípicos, contexto en el que la financiación de las campañas políticas prácticamente unipersonales acrecentó el poder de lobby de grupos de interés particulares de toda índole. Como consecuencia, en las grandes decisiones fiscales aumentó la injerencia de un Congreso y un sector privado altamente fragmentado, contexto poco propicio para la instrumentación de medidas orientadas al bienestar colectivo y concebidas con un horizonte de planeación de largo plazo”.

Tecnocracia y política

"Qué mejor que tener al doctor Carrasquilla en la Junta del Banco de la República, poniendo al servicio del Banco y del país su conocimiento y su experiencia". FACEBOOK

TWITTER

En ese contexto, la tarea de la tecnocracia requiere, como premisa fundamental, el compromiso del presidente de la República. A éste es a quien corresponde la función de alinear las fuerzas políticas y hacer el trabajo ante la opinión pública para lograr la aprobación de sus programas y proyectos. Sin el compromiso irrestricto del presidente, los tecnócratas, por buenos que sean, están condenados al fracaso.



Fue lo que le ocurrió al ministro Carrasquilla, quien preparó una reforma tributaria de fondo, progresiva, que beneficiaba a los pobres y afectaba a los ricos, pero su presentación frente a los políticos, y al público en general, fue desastrosa. Y paradójica, porque dio lugar a una percepción opuesta a la realidad de la reforma.



La arrogancia del ministro contribuyó a su derrota y su salida del ministerio. La incapacidad política del presidente Duque agravó los problemas.



En cambio, qué mejor que tener al doctor Carrasquilla en la Junta del Banco de la República, poniendo al servicio del Banco y del país su conocimiento y su experiencia. Las renuncias de los miembros de la Junta obligan al presidente de la República, quiérase o no, a designar sus reemplazos. Con Carrasquilla la Junta gana y no pierde. Es un técnico de altos kilates.