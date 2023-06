El presidente Petro, como Lula da Silva sobre la dictadura de Venezuela, inventó su propia "narrativa", para defenderse de los escándalos: quieren darle un "golpe blando". No perdona que se hubieran revelado los audios de Benedetti reclamándole furioso a su hoy ex jefa de gabinete que le venían "manando gallo" con un ministerio, cuando este gobierno le debía a él su triunfo, por trabajo y porque le había levantado 15.000 millones para la campaña. Pero tampoco, se escapa del tal "golpe blando" el Congreso, que le quiere hundir sus reformas, y hasta la Comisión de Acusación de la Cámara, a la que manipularían para que lo tumbe, como a Castillo en Perú.

Lo curioso ha sido que todos los escándalos que conducirían, según él, al "golpe blando" no vienen de sus adversarios. Fueron su propio hermano y el Comisionado de Paz los que llevaban promesas a los narcos en las cárceles, buscando apoyos electorales; sin dejar de lado cuando su hijo, denunciado por su esposa, cayó con unos dineros de dudosa procedencia. Ahora viene el escándalo de chuzadas y polígrafos Benedetti-Sarabia.



Con el pasar de los meses es más evidente que los esfuerzos de cese del fuego con los grupos armados ilegales tienen atados de manos a militares y policías. Volvió a arreciar el secuestro, la extorsión, el boleteo, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado. Y quien se atreva a reclamar por algo de lo anterior, es porque es un privilegiado que quiere tumbar a Petro.



Por lo anterior, yo no quiero que el presidente Gustavo Petro se caiga. Pero si se cae Petro, al país se le haría un mayor daño que si se queda.



Cuando muchos aspirábamos a la renuncia de Ernesto Samper a la presidencia, había un plan B, que se llamaba Humberto de la Calle. Samper atravesó momentos más complicados que los de Petro, pues su presidencia fue comprada por el narcotráfico, mientras que los dineros oscuros de Benedetti no han pasado por ahora de ser aportes y todavía no se sabe de quién.



En cuanto a Petro, el plan B es F. Márquez. Se le acusa de querer que Colombia retroceda a la esclavitud y odie a la gente negra.



Pienso que Francia es un modelo de dignidad y superación, pero lejos de ser eficiente en la gobernanza. Como sera que es mejor Petro...



