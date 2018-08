Otro reto para el Estado

Iván Duque, nuestro presidente, ha demostrado tener muy en cuenta la importancia de la tecnología para el desarrollo del país, para la creación de aplicaciones que faciliten la vida, y entiende muy bien lo fundamental que es crear empresas innovadoras; eso sí, que paguen impuestos y cumplan con las normas de ley y trabajo.

La robótica va a llegar pronto, y mediante esta se van a reemplazar puestos que hacen manualmente siempre lo mismo. Sobre esto ya he escrito, pero vale la pena volverlo a mencionar para que se tenga en cuenta en esta nueva presidencia y se puedan considerar planes para que su efecto no sea tan impactante.



Lo mismo sucede con aplicaciones cognitivas, que ya están empezando a ser usadas en Colombia, como aquellas que sustituyen personas en los call centers, debido a que lo que hacen es, sencillamente, leer guiones y solucionar problemas sobre los productos que están bajo control de este centro de llamadas.



En un estudio de Forrester Research se dice que en los próximos 10 años, los robots van a crear 15 millones de nuevos trabajos en Estados Unidos, lo que equivale al 10 % de la fuerza laboral. Según la empresa PwC, eso significa que van a reemplazar el trabajo de 25 millones de personas y el 38 % de todos los empleados en EE. UU. van a ser sustituidos por robots e inteligencia artificial, lo cual tiene que ver con aplicaciones cognitivas, en los próximos 15 años (on.mktw.net/2vWgWhz).



Ya se habla de robots que van a reemplazar a quienes preparan cocteles en los bares, con una capacidad de hacer 1.000 de estas bebidas al día sin cometer errores; de robots que atiendan farmacias y empaquen los medicamentos que se les soliciten y, además, le prevengan al comprador de alguna contraindicación si ya está tomando otros; robots que reemplacen a los abogados paralegales que estudian documentos para extraer conceptos y a periodistas que analizan números sobre los cuales escriben artículos, y en especial a aquellos trabajadores que hacen labores repetitivas.



¿Qué hacer para que esto no genere tanto desempleo? Esta es la pregunta que se debe resolver pronto, y se tiene que establecer un camino para llegar a esa solución, el cual hay que emprenderlo ya. A los trabajadores hay que entrenarlos para que piensen diferente y, sobre todo en el mundo digital, que sean creativos y sirvan para los negocios nuevos que van a surgir en las empresas, que se acojan con éxito a la transformación digital.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co