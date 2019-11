¿Nos representa Claudia López?

No voté por Claudia López. Lo cual no significa que no haré la fuerza que sea necesaria para que en su alcaldía le vaya bien a la ciudad. Y si no voté por ella, como lo expresé públicamente, repito por qué: no sé quién es. Pero no en el sentido vipérin en que lo interpretó Florence Thomas, como si se tratara de un concepto clasista. Sino porque, como se dice en estadística, Claudia es tan variable que no se puede predecir. No sé cómo es, no sé cómo piensa, no sé cómo reaccionará ante las pruebas que le va a poner la vida como alcaldesa, cómo lidiará con sus opositores ni cómo gobernará a sus seguidores y simpatizantes, ante la cantidad de ocasiones en que la vimos cambiar olímpicamente de posición, porque así como pensaba primero una cosa, después pensaba otra.

Mientras logro reunir elementos que me permitan enfocar su forma de ser con más claridad, quiero decir que tampoco me sentí interpretada ni representada por su triunfo. Ni por ser mujer, ni por ser gay. Aunque acepto que estos elementos de su persona y de su personalidad hacen historia, porque los estamos estrenando fuera del clóset en el poder, no necesariamente representan lo que ella va a ser como alcaldesa. Ni siquiera sabemos si va a hacer una política feminista. Son características que nada tienen que ver con su futura gestión, ni con sus capacidades ni con su sabiduría para escoger las mejores decisiones.



El Espectador tituló, por ejemplo, ‘Cambio Capital. Claudia López se convirtió ayer en la primera mujer electa como alcaldesa de Bogotá. Abiertamente lesbiana, marca un hito en la política del país’. Qué marca el hito. ¿Ser mujer o ser lesbiana? ¿Una, o tienen que ir las dos cosas juntas? ¿Es mejor ser mujer y lesbiana o basta con una sola de esas características? Explíquenme por qué. ¿Por qué Claudia López cuenta de entrada con el aval del periódico capitalino de que será mejor alcalde que los demás que no son ni mujeres, ni gais ni homosexuales? ¿Qué es lo que estas características garantizan a la hora de gobernar bien? ¿O carecer de ellas determina fatalmente a un mal gobernante? Claudia López no es la que nos va a garantizar que el país, con su elección, tome un rumbo político distinto. Serán sus obras, sus decisiones. Su inclusividad. Su coraje. Cuando podamos palpar que esa persona que se llama Claudia López, independientemente de si es mujer o gay, va por la dirección correcta, y eso solo nos lo dirá el tiempo.



Aunque sin haberse posesionado, debo reconocer que ha habido dos actitudes suyas que me han gustado porque creo que van en la línea correcta. Una, visitar a sus contendores, agradecerles y quedar abierta a sus consejos y programas. Claudia, la ‘pelietas’, la ‘gritona’, la que quiere meter a todo el que no está con ella a la cárcel por ladrón y por corrupto, así haya que inventarlo como una frase de campaña que trae dividendos populistas, le ha dado espacio estos días a una persona tranquila, reflexiva, que escucha y responde pacíficamente.



Pero hubo algo en lo cual definitivamente me convenció. Su opinión sobre que la medida de que se podrá comprar el privilegio de usar el carro incluso en los días de veda de pico y placa crea desigualdad.



Al comienzo no me pareció distinto de los privilegios que genera tener dinero. El que puede, por ejemplo, compra un carro, y el que no puede, pues no lo compra, y eso evidentemente crea desigualdad entre quien anda en carro y quien no.



Pero el caso es más complejo. Hoy en Bogotá han tenido acceso a carros personas de los estratos medios y bajos. No solo como símbolo de estatus, sino, muchísimas veces, como una herramienta de trabajo, con el que los pobres ejercen el mismo derecho a la movilidad que los ricos. Pero desde ahora, los que tienen más recursos podrán optimizar la eficiencia del uso de su herramienta, mientras los que no seguirán utilizándola de manera limitada.



Pero la gente rica que pague cuatro millones de pesos más al año va a recibir a cambio, que no sucede con el pago de impuestos que tiene fines generales, una contraprestación directa, como es el uso ilimitado de su vehículo, lo cual incidirá necesariamente en que el rico tenga en materia de movilidad más derechos que los pobres. Será una compraventa directa de un privilegio. El Estado no puede ser el vehículo para conceder más preferencias a los ricos a costa de los pobres. Es, típicamente, un impuesto regresivo. Ojalá el alcalde Peñalosa retire esta idea, para evitar que unos seamos más iguales que los otros.



Entre tanto… El análisis acerca de quién fue el elegido alcalde de Cartagena quedará para otro día. Necesita espacio.



MARÍA ISABEL RUEDA