¿Navidad con inmunidad de rebaño?

Cuando en marzo pasado presenté en el Congreso el proyecto de ley que permite a las empresas del sector privado importar y aplicar vacunas contra el coronavirus, me alentó la misma ilusión de todos: alcanzar la inmunidad colectiva en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que como especie libramos, literalmente, una batalla de vida o muerte.

Yo padecí sus efectos y, aislado como estaba, me llené de miedo por el nivel frenético con que llegaban al principio de la pandemia las noticias relacionadas con el virus —todas malas, por supuesto—. Para muchos enfermos de covid-19 es difícil no asociar esa enfermedad con la palabra muerte, podría decirse que es el mismo terror que, con razón o sin ella, se apodera de los pacientes a quienes se les diagnostica un cáncer, por ejemplo, por la imposibilidad de anticipar su desenlace, y lo digo con el mayor respeto.



Piense el lector lo que sintieron, por decir algo, los primeros enfermos con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida, a principios de la década de los 80, al recibir el diagnóstico de una enfermedad desconocida, sin cura obviamente, que estaba matando a miles de personas en el mundo y cuyo tratamiento efectivo tardó años en encontrarse.



Por supuesto, son enfermedades muy distintas entre sí, pero al fin de cuentas son males que nos recuerdan lo vulnerables que somos como especie.



El covid-19, ocasionado por un virus nuevo de la familia de los coronavirus, causante de problemas respiratorios —benignos o letales, dependiendo del paciente— no solo nos obligó a confinarnos, sino que movilizó a la comunidad médica mundial como no se había visto en décadas.



Y enhorabuena, a falta de una, los científicos le entregaron a la humanidad un puñado de vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas, reduciendo el riesgo para los pacientes de enfermar gravemente. ¡No saben cuánto deseé tener una de esas vacunas en mi cuerpo a mediados de julio de 2020, cuando di positivo para covid-19!



Como sobreviviente, sé que el peligro todavía acecha, que no debemos bajar la guardia, que debemos mantener las medidas de protección hasta nueva orden —tapabocas, agua y jabón, más distancia social, principalmente— y sé que todos de alguna manera hemos perdido a alguien en este tiempo, sea un familiar, un compañero de trabajo o un vecino. Es la historia que ya no se puede cambiar.



Hacia adelante, las posibilidades parecen más gratas. Hoy estamos ante un panorama esperanzador, por la manera como acertadamente el Gobierno adelanta el Plan Nacional de Vacunación, y lo propio hacen las empresas privadas desde la expedición del Decreto 507, que las facultó para adquirir vacunas. Este es un paso importante para alcanzar la inmunidad colectiva mucho más rápido, que así lo advertí cuando radiqué la iniciativa a principios de este año.



Estamos en el orden de los 22 millones de dosis aplicadas (más de nueve millones de colombianos han completado su esquema de vacunación), según las cifras del Minsalud. Y aunque el ritmo de vacunación mejoró notablemente en el último mes, voces disonantes argumentan que es imposible lograr la inmunidad de rebaño al finalizar este 2021. Las cifras más optimistas señalan que para Navidad la población inmunizada estaría por el orden del 70 por ciento.



Quiero pensar que sí seremos capaces. Debemos redoblar los esfuerzos para acelerar el proceso de vacunación, porque no hay planes B posibles para frenar el número de muertes y revitalizar nuestra alicaída economía.



En los últimos días supimos que, a través de la iniciativa ‘Empresas por la vacunación’, una alianza público-privada, alrededor de cinco mil empresas, agrupadas en 32 gremios, se unieron para adquirir 2,5 millones de vacunas de uno solo de los laboratorios, también en ese ánimo constructivo de contribuir a la recuperación económica. El apoyo a los privados permitirá que también las regiones mejoren sus números, que departamentos como Tolima y Boyacá, por ejemplo, con más de 600.000 dosis aplicadas en cada uno, reporten un parte de tranquilidad en este segundo semestre.



Esa noticia nos demuestra que sí es posible una Navidad con inmunidad de rebaño, ojalá; merecemos soñar con un comienzo de 2022 sin muertes en los titulares. ¿Qué se requiere? La voluntad férrea del sector privado para invertir en el bienestar de sus empleados y la cooperación de las multinacionales farmacéuticas para que les suministren los biológicos sin trabas.



Y, a largo plazo, deberíamos proyectar a Colombia como un país de científicos capaces de crear y producir vacunas. Guardo esa ilusión porque no sabemos qué traerá el futuro.



MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO

Senador de la República