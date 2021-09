Microrrelatos de una urbe descomunal

Conocer una nueva ciudad, de oídas misteriosa y fascinante, es algo así como tener la primera cita con alguien que a uno le gusta. El poeta Marco Antonio Campos llamó a sus gentes de “máscara y cuchillo”, ciudad de “ayer feroz y hoy incierto”. Era mi primera vez en Ciudad de México.



Una multitud con tapabocas hormigueábamos por los pasillos del aeropuerto Benito Juárez, en busca de adioses y bienvenidas. Onésimo me llevaría en taxi al Noox Buenavista 5, al frente de la delegación Cuauhtémoc. Un sesentón amable, de piel acanelada, gruesas hebras blancas y negras le cubrían la cabeza. Una megalópolis de más de 20 millones de habitantes, con su área metropolitana, se extendía inexpugnable en sus cuatro latitudes.



En Bogotá, los cerros de Monserrate y Guadalupe dan ubicuidad, señas espaciales, aquí la infinitud del paisaje no permite al recién llegado saber dónde está, es una aguja en el pajar de concreto, algo que seduce y atemoriza, pensé. Aquí todo es monumental, qué es aquello, el Monumento a la Revolución, dijo. Un umbral rasga la tarde, una mole art déco de 67 metros de altura se levanta sobre la plaza La República, que ocupa dos manzanas de piedra y recuerdos, inaugurado en 1938, y resguarda un museo en sus sótanos, sus columnas albergan los restos de Francisco Madero y Pancho Villa, entre otros próceres. ¡Híjole!

Visión de los vencidos

Hace 500 años, el conquistador español se topó una ciudad de más de un centenar de miles de habitantes, con sus palacetes, casas, terrazas, canales, en medio de una laguna que hoy no existe, de simetría perfecta que plasma magistralmente Diego Rivera en un mural conocido como Gran Tenochtitlan. El corazón roto de los mexicas. “Esto era un imperio”, me dijo emocionado el periodista e investigador colombiano Miguel Ángel Flores Góngora, “además aquí hubo una revolución en 1910, siete años antes de la bolchevique, y fraguó una reforma agraria”, recordando a Cardoza y Aragón, se siente en sus habitantes una “identidad recóndita”. Algo ancestral, sinuoso y a la vez fortísimo. En el camino descubrí el libro Visión de los vencidos, cuyo autor es Miguel León-Portilla, auspiciado por la Unam, y que trae la versión trágica de los indígenas de Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y Tlaxcala, sobre los estertores del imperio azteca. Allí leemos los presagios de Moctezuma, anticipándose diez años a la hecatombe. Y textos poéticos traducidos del náhuatl, que en medio del dolor esbozan lúcidamente la muerte de una cultura, donde el coyote es el invasor:“No es necesario pensar mucho, / Cuatrocientos años nos han enseñado / Cuál es el deseo del coyote. /Al coyote se le antoja nuestra tierra / se le antojan nuestros bosques, / nuestros ríos, nuestra fatiga / se le antoja nuestro sudor. / El coyote quiere que vivamos / en los arrabales de las grandes ciudades, / que por allí vivamos desnudos / muramos de hambre, / que por allí nos hagan objeto de sus engaños… / Por esto desea que abandonemos / nuestras tierras comunales / nuestros trabajos comunales / nuestras ocupaciones de gente del pueblo, / nuestro propio idioma…”.

Visitar el Frontón

Llegué con hambre. Mario, el portero, me sugirió que a la vuelta podía tomar un caldo de pollo, hágale no más, pedí el caldo y una tortilla con frijol. Luego, a unas cuadras, me topé el Frontón, alusivo al juego de pelota vasca, un imponente edificio de arquitectura art decó, con dos fachadas en pan coupé, inaugurado el 10 de mayo de 1923; el frontis es del mármol que sobró de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Fue un elegante sitio de apuestas, allí se realizó un gigante acto de despedida al poeta chileno Pablo Neruda, el 30 de agosto de 1943. Fue sede de los Juegos Olímpicos de México 1968. En 1991 se apostaban 400 millones de pesos diariamente. En un cartel aparecía como una rockstar Frida Kahlo, con ‘La experiencia inmersiva’, que celebraba sus 114 años de nacimiento. Un espectáculo visual en el que se recrean en movimiento 26 obras de la artista. Los relojes, la muerte, sus vestidos, su Diego, su cuerpo fragmentado se pasean por las paredes, el techo, el piso y crean una sensorial apuesta plástica.



Una mañana salí a trotar para conocer la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En el camino hallé a unas mujeres y les pregunté por la plaza, “todavía le cuelga”, me dijeron, que traducía “todavía le falta”; caí en cuenta de las trapisondas del lenguaje de cada lugar de nuestra América.



Entre las edificaciones surgió un parque, en la mitad unos niños desnudos emergen de la oscuridad y trepan por unas piedras macizas al sol de la esperanza, es una escultura de Carlos Espino, inaugurada en 1993, un homenaje de los médicos mexicanos como prevención de la guerra nuclear, tocante a las bombas atómicas que desaparecieron Hiroshima y Nagasaki. Crucé una avenida y por un largo pasillo lateral encontré mi destino.

Crucé una avenida y por un largo pasillo lateral encontré mi destino. La plaza de Tlatelolco, un gran tapete de cemento, conocida por la masacre militar de estudiantes en el 68 que dejó un centenar de inmolados, mal contados. José Emilio Pacheco en Manuscrito de Tlatelolco lo compara al “estruendo de la muerte. / Manchó el aire el olor de la sangre. / La vergüenza y el miedo cubrieron todo… Es toda nuestra herencia una red de agujeros”. A un costado se halla la iglesia Santiago Tlatelolco, inaugurada por fray Juan de Torquemada en 1609, cuya forma de cruz se puede ver desde las alturas, una costumbre medieval.



Al otro lado surgen como despertadas por un terremoto algunas ruinas aztecas, donde existió un célebre mercado que abastecía a los pobladores del valle de México. Un letrero anuncia: “Heroicamente defendido por Cuauhtémoc cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue un triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy”.



Una mañana, hacia las 8, bebí un jugo de naranja en un tendido en la calle, a unos metros, un par de sobrevivientes de los sesenta, uno, con melena ceniza se sostenía sobre un bastón de caña, y otro, con los severos designios de la calvicie, platicaban algo tocados de tequila sobre Eric Clapton y la canción a su hijo inmolado, de Laila, de su paso por Cream, con una remota euforia hippie que invitaba a entrar en el concierto.

En una carpa de artesanías apareció como uno de los personajes de Rulfo, que nacen de los intersticios del tiempo, una anciana enrollada en su rebozo: dormía los sueños de un dios azteca. El escritor colombiano Mario Rey me llevó un atardecer a conocer un secreto urbano, ahí en Río Tigris 84, me mostró el edificio donde el iluminado jalisciense terminó de escribir Pedro Páramo.

Memoria de Coyoacán

Almorzamos en Coyoacán con Sebastián Pineda Buitrago, joven crítico colombiano, asiduo estudioso de Germán Espinosa y Alfonso Reyes, y su esposa Diana Hernández Suárez, de origen mexicano, a quien conoció azarosamente en una librería de Medellín, buscando ella un libro de Gutiérrez Girardot. De paseo por el barrio Chimalistac, se abrió una puerta y allí estaba Elena Poniatowska como un astro sonriente. ¡Órale!



Después me fui a la casa del poeta José Ángel Leiva, quien me leyó el decálogo del mezcólatra, y me dio a probar dos mezcales diferentes para distinguir su densidad, de allí salí un poco prendido y me acompañó a la estación del metro que me llevaría a la Estación Revolución. En el vagón solo había mujeres, pensé en La ciudad de las mujeres de Fellini, de pronto el mundo pareció doblegarse, una señora sin mirarme, que iba en el asiento de adelante, exclamó airada que ese vagón era únicamente para féminas, que me trasteara de vagón, como un resorte me paré y regresé a tierra, “no soy de aquí, no sabía”, dije balbuciente, una joven tras su tapabocas me gesticuló “que tranquilo”, en qué estación se baja me preguntó otra, “en Revolución”, ya va a llegar. Al bajar miré a la joven solidaria y una mujer entrada en años me dijo “Dios lo bendiga”, ¡ay!, la virgen de Guadalupe me había salvado.



(Posdata: El machismo y los feminicidios en México son insoportables. A tal punto que la escritora Cristina Rivera Garza escribe: “Exhaustas ya, hartas ya, ya para siempre enrabiadas”).



Explosión de sabores

A la comida mexicana la definen el color y la combinación de sabores, que producen un placer indescriptible en el paladar. De desayuno, unos huevos divorciados,un huevo frito a cada lado, uno sobre salsa verde y el otro sobre salsa roja sobre tortillas de maíz.



Mi mentor en esas lides fue el escritor e investigador Agustín Sánchez, un glotón sofisticado quien me inauguró con unas gorditas hidalguenses en el restaurante El Cardenal; luego me envió a varias aventuras gastronómicas, al n.º 7 de la calle Madero, donde probé unos deliciosos tacos de canasta, al restaurante El Sabor Oaxaqueño, en el cual comí un exquisito mole de pollo con arroz, donde la gente al levantarse le desea “buen provecho” a los otros comensales. También saboreé chile en gonada, en su estética presentación tiene los colores de la bandera de México; es un armazón de chile poblano, con carne de puerco o res y frutos ácidos.​

Arte en ebullición

El Museo de Antropología de México, ubicado en las estribaciones del Castillo de Chapultepec, es equivalente a la pechera sagrada de Moctezuma; es un viaje al mundo mágico de los habitantes originarios de México. Las cabezas de los olmecas tienen dos metros de diámetro, están la piedra del sol, el calendario azteca, réplicas perfectas de templos mayas, la danza del pascola y el venado, de yaquis y mayos, originarios del norte de México, con sus máscaras burlonas y amenazantes; un escalofrío de felicidad recorre a los visitantes que comprenden de dónde viene la energía de este mestizaje terrible y bello, al mismo tiempo.



El Palacio de Bellas Artes es un tributo a los muralistas que impulsó José Vasconcelos, que también ahondó en una educación popular. Allí están Orozco, Rivera, con los ecos revolucionarios de los bolcheviques, Siqueiros y su Tormento de Cuauhtémoc, donde aparece un perro furioso, que el artista tomó de una fotografía del colombiano Leo Matiz, o Rufino Tamayo y su hermetismo en arraigados colores pastel.



Aquí, la historia, esa rueda circular, se troza como una piedra del sol derretida y un mestizaje abrumador emerge de sus ruinas y edifican un paisaje de sueños y rebelión. De muerte y resistencia.



ALFONSO CARVAJAL

PARA EL TIEMPO