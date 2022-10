Sobre el derecho a la honra / columna de José Manuel Robles

El artículo 20 de la Constitución política (1991) reconoce el derecho de los colombianos a expresar libremente su opinión, así como el de informar y recibir información veraz e imparcial. El siguiente artículo, el 21, recoge su derecho a la honra. Estos dos artículos me han venido inmediatamente a la cabeza cuando, en estos días, he leído en diversos medios que la red social del expresidente Donald Trump (Truth Social) ya es accesible a través de la plataforma Google Play.

Las reticencias expresadas originalmente por Google, así como su negativa a ser un portal para la descarga de la red de Trump, se basaban en el hecho de que, dicha red social, no ofrecía garantías suficientes sobre la “moderación de contenidos”. Esto es, Google no estaba segura de que Truth Social fuera a censurar aquellos mensajes que atentaban contra la verdad o el legítimo derecho de las personas. Podemos estar tranquilos, Truth Social ha sido actualizada y ahora sí cuenta con los correspondientes protocolos de control. Hoy dormiremos tranquilos...



Ahora bien, cuando despertemos mañana por la mañana preguntémonos: ¿Cuáles son las valores morales, cívicos y constitucionales en los que se basa el sistema de control de Truth Social? ¿En qué casos se aplican? ¿Cuándo es legítimo aplicarlos? Es más, ¿Quién ha decidido que Truth Social está legitimada para censurar la voz de cualquier colombiano y quién es Google para erigirse en garante de los derechos de los ciudadanos del mundo?

Esto tiene, como podrán imaginar, más tela de la que parece. Si un colombiano siente que sus derechos a la libertad de expresión son violados o que, como consecuencia de un comentario público, su honra es ultrajada, puede cursar una denuncia y será el estado colombiano, sus mecanismos e instituciones, quienes, basándose en los artículos antes mencionados, dictaminarán si se ha infringido alguna norma y por tanto corresponde una sanción. Esto se llama estado de derecho y nos lo hemos dado los ciudadanos que vivimos en democracia. No es un juego. Es un derecho que ha costado sudor y sangre de generaciones de personas en muchos países del mundo.



Cuando siento que alguien vela por mis derechos sin mi consentimiento me acuerdo de “la parábola del dictador benévolo”. Ésta nos cuenta cómo, en un estado dictatorial, existe un líder que es muy bueno y bondadoso, que permite hacer y deshacer a las personas que viven allí, los cuida y protege. Sin embargo, y aún así, no deja de ser un dictador y es su voluntad, y no la ley, la que rige en ese país. Truth Social, así como cualquier otra red social, es un caso claro de dictador benévolo. Vela por nuestra honra sin contar con nuestro consentimiento. Simplemente porque son buenas y bondadosas las instituciones. En fin, creo, sin más, que es legítimo desconfiar.



Tengo la sensación, además, de que Google no estaba tan preocupada por los derechos de los ciudadanos como por la deriva conspiracionista de la red social de Trump. Tal y como informan hoy algunos medios, la mencionada red social, es utilizada en gran medida por grupos como QAnon para transmitir teorías que vinculan a líderes políticos estadounidenses con el satanismo o la pedofilia. Eso sí, sin prueba solvente alguna. Es decir, según estas informaciones estaríamos ante la red social de la posverdad. Aquella en la que se puede decir todo lo que a uno le venga en gana siempre y cuando tenga apariencia de verdad.



El problema con la posverdad es que, a diferencia de la mentira, no está relacionada con datos y hechos, sino con sensaciones y emociones. Los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que ninguna teoría es verdadera. Siempre puede producirse un hallazgo o un descubrimiento que ponga en cuestión el conocimiento existente. Sin embargo, la posverdad considera que, como ninguna teoría es verdadera, toda teoría es igualmente válida. En la posverdad, toda teoría sobre la realidad tiene el mismo derecho epistemológico y esto es, lógicamente, una trampa de Circe.



Llegados a este punto, me surge una pregunta más ¿realmente es el dictador benévolo el mejor mecanismo contra la posverdad? O, en otras palabras, ¿debe producirse la lucha contra la posverdad fuera del estado de derecho? Ya imaginarán la respuesta, ¿no?