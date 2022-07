Más allá de la diplomacia tradicional

Durante esta importante semana para Colombia, en la que se conmemora la independencia del país, quiero aprovechar esta oportunidad para contemplar la estrecha relación bilateral que existe entre el Reino Unido y Colombia, y cómo ha evolucionado en los últimos casi dos siglos.

Ya que estoy en mis últimos días antes de terminar mi periodo como embajador británico, me quedan 10 para ser exactos, no puedo evitar mirar atrás y vislumbrarme con los grandes avances que hemos tenido en términos de cooperación; son estos los que me auguran que tendremos muchas oportunidades en los años que vienen.



Nuestros países han cambiado mucho desde nuestra vinculación inicial, que se remonta a cuando se le denominaba la Gran Colombia a este bello país; e incluso, durante mis tres años en el país, he procurado evolucionar la relación aún más, buscando una democratización de nuestra diplomacia, algo que refleja la nueva realidad del mundo cambiante en el que vivimos.



Me alegra ver la multiplicidad de asuntos prioritarios compartidos que trabajamos conjuntamente. Hemos dejado atrás ese concepto tan anticuado de poner a la diplomacia como dominio exclusivo de los más altos niveles de la política, y así, inaccesible para muchos. Abrimos la puerta a toda persona que demostró un fuerte compromiso con el futuro de su país, y más que todo a los jóvenes, los gamechangers de mañana, quienes definirán el rumbo de Colombia y del Reino Unido en los años que vienen.



Me voy de Colombia con ganas de quedarme un poco más, ¡como todos!, pero satisfecho con el extraordinario trabajo. Dejo aquí un equipo que apoya la gran ambición del país en enfrentar el cambio climático, que impulsa la importante transición energética, que busca generar prosperidad económica a lo largo y ancho del territorio, que fortalece el empleo dentro de diversas comunidades y que abre nuevos mercados en el extranjero para su enorme oferta, que va desde el café y cacao hasta el ecoturismo, siempre velando por la protección de los derechos humanos, la promoción de aquellos que no han sido tenidos en cuenta antes y la máxima transparencia.



Tanto para Colombia como para nuestra Embajada vienen cambios, pero lo que sigue constante, y que es algo que me complace mucho, es nuestro compromiso con este país. De hecho, buscamos ampliar nuestro alcance, dialogar con más audiencias diversas en ambos países, generar nuevas conexiones y redes, crear nuevas oportunidades: en esencia, queremos hacer más, de la mejor manera posible, y siempre juntos. Sin duda, hay desafíos que tenemos que enfrentar en el camino, pero estoy convencido de que son muchas más las oportunidades y los beneficios mutuos.



Muchas veces me han escuchado hablar sobre cambiar las percepciones y preconcepciones sobre los dos países. Ahora, en el momento de despedirme de Colombia, pienso en lo que imaginaba cuando empecé en este cargo y me impresiona cómo mis ideas dieron un giro gracias a los distintos viajes al territorio, mis encuentros con diferentes personas: desde comunidades indígenas en La Guajira hasta las pequeñas productoras de cacao, emprendedores en Barranquilla, guías en la Amazonia, graduados del programa Chevening y muchos más me han regalado un poquito de lo que aman de Colombia.



Más allá de la diplomacia tradicional, para mí, la fuerte alianza entre el Reino Unido y Colombia trasciende la política porque es mucho más que eso, son sus dos países, su pueblo y, sobre todo, el espíritu incansable de trabajo que lo ha llevado desde el primer día de su independencia hasta hoy. ¡Y que continúe por muchos siglos más!



COLIN MARTIN-REYNOLDS

Embajador del Reino Unido en Colombia