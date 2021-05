La Unión Europea: el poder del consenso

Durante la primera mitad del siglo XX Europa vivió una época convulsa, en 30 años sufrió dos guerras mundiales que se llevaron millones de vidas. En aquel momento, con un continente devastado, un pequeño grupo de dirigentes visionarios creyeron que era el momento de dar un cambio de rumbo a la historia y pusieron la semilla de lo que hoy es la Unión Europea. A día de hoy podemos decir sin duda que éste ha sido un proyecto de éxito. Un proyecto que no es perfecto, pero al que no se le puede negar haber garantizado la paz y la estabilidad económica de gran parte del continente europeo durante más de 70 años.

Hoy, 9 de mayo - Día de Europa, celebramos el aniversario de la Declaración de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, quien acertadamente dijo que Europa no se haría de una sola vez, o de acuerdo con un plan único, sino que se construiría a través de logros concretos, creando una solidaridad de hecho entre los pueblos. Hoy es una buena ocasión para subrayar la importancia que la búsqueda del consenso ha jugado en la construcción de la Unión Europea, permitiendo alcanzar esos necesarios logros concretos.



El dialogo y la construcción de consensos ha estado en el origen de nuestros progresos, como la creación de un gran espacio para la libre circulación de personas, la consolidación de un mercado único de más de 400 millones de personas, el avance económico y social de los países a través de mecanismos de solidaridad y redistribución interna, o los más de tres millones de jóvenes que se han enriquecido culturalmente estudiando en otro país europeo. También ha sido clave para afrontar momentos muy complicados como la crisis financiera, o actualmente la pandemia del COVID. Y sigue siendo imprescindible para afrontar desafíos globales como la construcción de un planeta más sostenible, más equitativo y más inclusivo. La historia nos ha demostrado que un proyecto de tal magnitud como la Unión Europea no hubiera podido construirse a partir de la victoria de unos sobre otros, bien sean países o sectores de la sociedad. El éxito de la Unión Europa es el éxito de todos los que formamos parte de ella.



Es por ello que, en el Día de Europa quiero recordar la osadía, la visión y el pragmatismo de quienes desde países eternamente enfrentados se atrevieron a soñar una Europa en paz, libre de ciclos de violencia repetidos. De quienes lo hicieron desde la política, y también desde la academia, el sector privado y la sociedad civil dejando a un lado diferencias y resentimientos profundos para levantar un continente devastado por la violencia, sobre los cimientos de la democracia, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad. Fue una tarea que comenzó con pequeños pasos de generación de confianza a los que siguieron proyectos mucho más ambiciosos que, como dijo Robert Schuman, hicieran impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. También fue una tarea que contó con amigos fieles. Mi generación agradece hoy a todos aquellos y aquellas que hicieron posible que no hayamos conocido la violencia ni la guerra. Desde la Unión Europea vamos a estar junto a todos los colombianos y colombianas que sueñan esa Colombia en paz y próspera y que están osando construirla, desde la ciudadanía y desde la institucionalidad. Una Colombia capaz de mostrar al mundo su naturaleza humana excepcional acogiendo generosamente a quienes salieron del vecino país. Una Colombia donde como hoy en la Unión Europea, la violencia solo forme parte de los libros de historia.



PATRICIA LlOMBART

Embajadora de la Unión Europea en Colombia