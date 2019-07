‘Stranger Things’: ese monstruo al que le dicen madurez

Si no ha visto la nueva temporada de Stranger Things, absténgase de leer esta columna de opinión.



La tercera temporada de la serie Stranger Things (ya disponible en Netflix) se aferra a la receta de su inicio y supera con creces los riesgos de su antecesor ciclo.



¿Podría ser la mejor etapa de la gran apuesta de Netflix? La verdad es que logra aferrar al asiento a sus seguidores, ofreciendo una depurada y más controlada dosis de acción, horror y, sobre todo, episodios de esa compleja transición de la niñez a la juventud de sus protagonistas.

Es cierto que con cucharadas de humor endulza mucho su nueva aventura y que los riesgos narrativos o los giros de gran sorpresa no están servidos en este plato de entretenimiento con sabor a nostalgia, pero su ritmo endiablado, efectos visuales mejor logrados y una clara necesidad de recalcar que no solo de monstruos interdimensionales se vive en el pequeño pueblo de Hawkins configuran la base perfecta para que la trama tenga un condimento interesante.



Las relaciones interpersonales entre los –ya no tan pequeños– protagonistas evolucionan, sufren pequeñas fracturas y deben revelarse con más fuerza ante las distancias emocionales y las batallas contra un mal más poderoso.



El amor, las confusiones y la ternura parecen cumplir el trabajo de catalizadores de una oleada de violencia y tensión que aunque ahora es implacable, no rompe esa linea divisoria de entretenimiento que ha dibujado siempre Stranger Things en toda su estructura.



La química de los personajes es más sincera, y el aporte de nuevas caras funciona como un reloj suizo dentro del arco argumental en el que, claro, siguen las referencias a la década de los 80; tributos a películas como 'Terminator', 'La mancha voraz', 'La invasión de los ladrones de cuerpos', 'Day of the Dead' o 'Volver al futuro'.



Pero lo que realmente eleva a Stranger Things es que en su tercera temporada se refería a aquellos que han peleado con monstruos casi infernales, mientras que ahora ellos asumen su batalla más impresionante: la del mundo real, la de crecer.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1