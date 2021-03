Pretensión de legalizar el aborto desde la muerte de Dolores Gabriel

La semana pasada en una audiencia virtual se discutió uno de los casos más polémicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso Manuela vs. El Salvador. Éste ha sido presentado al público como un caso emblemático de criminalización del aborto. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el asunto enmarcándolo en un supuesto contexto de criminalización del aborto en El Salvador, contexto que ha sido destacado también por los representantes de las presuntas víctimas.



Con fundamento en este supuesto escenario, se solicitaron, como mecanismos de reparación, medidas de descriminalización de emergencias obstétricas, que llevaban inmersa la solicitud de legalización del aborto.

Sin embargo, lejos de esta presentación mediática del caso, en la audiencia pública quedó claro que Manuela no sufrió un aborto espontáneo, ni se sometió voluntariamente a un aborto, y tampoco fue investigada, juzgada y sancionada por tal delito. Manuela tuvo un hijo que nació, vivió y murió.



En este caso hay muchas cuestiones por resolver, pero de los documentos que hacen parte del expediente, así como de las declaraciones escuchadas en la audiencia adelantada la semana pasada, y que invitamos que sea vista y analizada con cuidado para que no se extienda la desinformación, se puede extraer otra verdad; una que no solo toma en consideración el tremendo dolor de Manuela, sino que habla de la otra víctima, la víctima invisible de este caso: Dolores Gabriel.



El 28 de febrero de 2008, un grupo de agentes y bomberos de El Salvador encontraron en la letrina de la casa de Manuela a un niño sin vida, que medía 52 centímetros y pesaba 3650 gramos. El niño llevaba en la letrina por lo menos un día, ya que, de investigaciones penales posteriores, se pudo comprobar que Manuela tuvo un parto extrahospitalario (en su casa), en la mañana del 27 de febrero de 2008, en el que nació el niño. Así mismo, la autopsia comprobó que el niño nació vivo, respiró, y murió por asfixia. Este niño fue nombrado Dolores Gabriel por su abuelo.



Por estos hechos Manuela fue investigada, juzgada y sancionada por el delito de homicidio agravado, en el marco de un proceso penal que seguramente tuvo fallas que deberán ser valoradas por la Corte Interamericana, pero que no buscó criminalizar a una mujer por un aborto, sino desentrañar la verdad de la muerte de un niño. Y, aunque estos hechos hacen parte evidente de la cuestión que debe analizar el tribunal internacional, el nombre de Dolores Gabriel no fue mencionado si quiera una vez por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni por los representantes de víctimas. De hecho, en varias ocasiones se hizo referencia a él como “el feto”.



Luego de que el Estado de El Salvador hiciera su intervención en la audiencia pública, y que por primera vez se hiciera referencia a la existencia de un ser humano que murió, quedó la duda en los jueces de la Corte Interamericana sobre la pertinencia de discutir la legalización del aborto en la sentencia que deberá proferir el tribunal en este caso. Los jueces Pérez Manrique, Sierra Porto, Vio Grossi y Pazmiño Freire preguntaron expresamente por la relación del presente caso con el delito de aborto.



Ante estos cuestionamientos, los representantes de víctimas afirmaron: “entendemos que este no es un caso de aborto” y la Comisión Interamericana expresó que en su estudio del caso no analizó concretamente la legislación de aborto en El Salvador.



Esto, por cuanto un hecho incontrovertido y confirmado por todas las partes del proceso y por los peritajes expertos es que la emergencia obstétrica que tuvo Manuela no fue la de un aborto, sino la de un parto extrahospitalario.



Esta falsa relación del caso de Manuela con el delito de aborto y la negación de la existencia independiente de un ser humano, han sido replicadas por medios de comunicación que siguen señalando que este es un caso de criminalización del aborto. En nuestro criterio, esto implica una cuestión muy problemática: que a través del sufrimiento de Manuela y sus familiares, y el de Dolores Gabriel, se está instrumentalizando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin estratégico más grande de liberalizar el aborto en la región.



Este es un caso en el que muchos sufrieron, es un caso terrible. Manuela debió sufrir, sin duda, sea lo que sea que haya pasado. Pero Dolores Gabriel también sufrió, y sintió dolor. También doblan las campanas por él, aunque nadie quiera nombrarlo. Este es un caso en el que en razón de un litigio estratégico que busca la legalización del aborto, se le ha negado la existencia y se ha intentado deshumanizar a un niño, que murió en aterradoras condiciones.



Por eso vale la pena debatir a profundidad, como sociedad, y también como mujeres, si son justificables todos los medios, si es legítimo en un foro de derechos humanos utilizar la muerte de un niño, su sufrimiento, y negarle su nombre e identidad en nombre de la legalización del aborto. No olvidemos que la lucha de los derechos humanos es la de hablar por los que no tienen voz.



Por eso, tenemos que hablar por Manuela, pero también le corresponde a la sociedad hablar por Dolores Gabriel, y por todos los niños que pueden estar muriendo en terribles circunstancias. Negarles su nombre e identidad, lleva implícita una negación misma del fin último de los derechos humanos: la de proteger la dignidad de todos los miembros de la especie humana.



*Juana Acosta y Ana Idárraga, profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana