La inspiración de Roy y Benedetti

Son efímeros, pero hay pasajes en los que asalta el temor de que los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti se pudieran cortar las venas. Es que tienen algunos ribetes de dramáticas sus presuntas versiones libres en los supuestos procesos disciplinarios de ‘la U’. Dichosamente, las aflicciones por “el partido que abandonó los ideales”, “que sustituyó el apoyo de las ciudadanías por relaciones clientelistas” pudieron ser mitigadas cuando, con magnanimidad, el indagador les predicó el artículo 33 constitucional, según el cual “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo...”. También contribuyó el estoicismo cristiano de Roy Barreras cuando agregó: “Que Dios los perdone”.

Por desgracia, esos destellos de lírica se vieron nublados por tosquedades e inexactitudes que obligan a pensar lo importante de que hubieran leído la excelsa indagatoria al mariscal Gilberto Alzate Avendaño, esa sí inventiva de buena factura, a propósito de la huelga de choferes en octubre de 1943 en Manizales.



Sí, es que no es solo que se hubieran roto todos los récords mundiales de agilidad investigativa, que se mencione una queja que nunca se aporta, sino que uno comienza a dudar que hombres tan dicharacheros tomaran hora y media y 54 minutos para apenas llenar dos y tres páginas de ocurrencias, como diría Ortega y Gasset. Claro, eso no es nada en comparación con que presuntas notificaciones personales de Benedetti sean con firmas escaneadas y en formato distinto a otras páginas de una misma pieza procesal. Pero más sorprendente aún es que el presidente del consejo antiético del partido de ‘la U’, Antonio Abel Calvo, haga constar que notificó personalmente a Benedetti y le recibió versión libre el 15 de septiembre a las 9 de la mañana en Bogotá cuando, al parecer, estaba en Barranquilla. Informaciones de prensa dan cuenta, además, de que desde el 9 de septiembre estaba aislado en su residencia por diagnóstico de covid-19.



Aunque exista un trastorno de personalidad múltiple, me resisto a creer que era el mismo senador que el 15 de septiembre atendía desde un cómodo sofá en Barranquilla la sesión de la Comisión Primera del Senado y la noche anterior, en una entrevista con ‘Semana’, llamaba el acto de la silla vacía al presidente Duque de hipocresía y una jugadita.



Uno menos comprende por qué se ‘expulsa’ a un senador por decir la verdad respecto de la ilegalidad del periodo del presidente de un partido, que en efecto había expirado, y por no someter a la bancada a un debate de control político, por puesto, porque no lo impulsó. Como dice el adagio, primero cae un mentiroso que un cojo, pues la supuesta queja es del 8 de septiembre y fue el 9 cuando Barreras propuso el debate al ministro Holmes Trujillo. Tampoco se entiende cómo se produce una expulsión el 13 de octubre, hay tres días para una posible apelación y, sin embargo, Aurelio Iragorri firma una sanción definitiva el día 15. Menos aún, que el entonces presidente del partido no sometiera la sanción a la bancada de la colectividad, contraviniendo los propios estatutos.



Curiosamente, las consabidas expulsiones son el eje estratégico de la defensa por las demandas de conflicto de intereses a los senadores, quienes quisieron recular y, en voz baja, ante el Consejo de Estado, el 10 y el 12 de noviembre, dicen que nunca renunciaron. A pesar de ello, en la edición de ‘Semana’ del 29 de noviembre, Benedetti insiste en que renunció. Toda una lección de sinuosidad.



Suena extraño que, después de mi columna de la semana pasada, el secretario del partido de ‘la U’ renunció a la velocidad de la luz, pero sin dar respuesta a los interrogantes que planteé. No sé qué postura asumiría el Consejo de Estado si le dijeran que el documento central de una defensa es una presunta falsedad en documento público y hasta un concierto, y no precisamente musical. De lo que sí estoy seguro es de que debe sentar un precedente jurisprudencial; la Fiscalía y la Corte Suprema, investigar en lo penal y la Procuraduría, en lo disciplinario.

JOHN MARIO GONZÁLEZ