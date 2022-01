Díaz, la carta de Colombia en la eliminatoria (Último tango, opinión)

”Luis Díaz más cerca de Inglaterra”, tituló A Bola, uno de los tres diarios deportivos de Portugal. Y lo ilustró con una gran foto del crack colombiano. “Liverpool avanza con 72 millones de euros para superar a la competencia”, agregó el periódico lisboeta. En algunos países de Europa muchos medios deportivos trabajan desvergonzadamente para ciertos clubes (la prensa española es quizá la oveja más negra en tal sentido). Nunca se alcanza a saber cuánta veracidad hay en los titulares.

Los intereses son tan grandes que nunca se sabe por dónde viene el tiro. Y Portugal es un fútbol que vive del negocio de comprar barato en Sudamérica y vender caro a sus vecinos. Más que clubes deportivos, son organizaciones dedicadas a vender jugadores.



De todos modos, A Bola recogió un despacho del sensacionalista The Sun inglés. El cronista italiano Fabrizio Romano, número uno en primicias e informaciones sobre pases, desmintió la especie: “Liverpool y Porto negaron contactos”, dijo.



A su vez, Pipe Sierra, el Fabrizio Romano colombiano, habló con el representante de Díaz, Carlos Van Strahlen, quien le sinceró: “Liverpool lo quiere, pero no ha hecho ninguna oferta todavía”. Clarito.

¿Se va para Inglaterra?



No obstante, no hay que descartar completamente la posibilidad: hace tiempo que el club de Anfield viene observando al exJunior y sabe lo bueno que es. Liverpool viene de un año 2021 sin ningún título, en esta temporada de la Premier ya está a once puntos del líder Manchester City, aunque éste ha jugado un partido más, y ahora se le van sus dos delanteros titulares: Salah y Mané (llevan 33 goles entre ambos), quienes disputarán primero la Copa Africana y luego las últimas fechas de la Eliminatoria mundialista.



Jurgen Klopp y el Liverpool todo corren el riesgo de otra temporada en blanco. Incluso la pandemia o una lesión pueden restarle algún otro efectivo y eso aceleraría el interés por Díaz.



No obstante, sea el Liverpool, el Newcastle u otro, por 72 millones o por 50, todo indica que el guajiro cambiará de camiseta. El Porto le está quedando chico y el fútbol actual tiene infinitamente más demanda que oferta.



No hay tantos buenos jugadores, en cambio sobran mercados ávidos y clubes con dinero. Si el fenómeno está, la plata también. ¿Qué jugador se llevaría el Liverpool de concretar la operación…? Un atacante con fútbol-verdad, o sea con mano a mano, que es lo más difícil de este juego, lo más apreciado, la yema de este huevo. Años ha, en charla con Jaime Arroyave en Buenos Aires, el descubridor de Willington Ortiz, le preguntamos qué le había visto al atómico Willy cuando jovencito. Nos respondió: “Le vi la gambeta. Esa es la prueba reina del fútbol, si sabe gambetear, puede ser bueno”.



Y si sabe gambetear para adelante, como Willington y como Luis Díaz… Lucho apoya la gambeta en varios vértices: primero en la actitud mental, porque encara siempre, y eso está en la cabeza. Encara y pasa… Luego en la velocidad y en la potencia, un atleta de 65 kilos con formidable tren inferior. No tiene cadencia, arranca a cien y pasa a cien.

Colombia Paraguay, primer tiempo cero a cero en Barranquilla por eliminatoria mundialista. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



Y con dominio en velocidad. Es un tormento para los marcadores, que siempre esperan el delantero que pise la pelota (para darles respiro) o que toque hacia los costados. Por último, se va hamacando en la carrera a la espera de que el rival se vuelque hacia un lado para salir por el otro. Lo que hacía Bochini: amagaba, se cimbreaba y salía siempre sobre el pie de apoyo del defensor, que queda estaqueado, sin reacción.



Luego está el remate, potente y preciso. “Si el arquero le regala el primer palo, busca ahí, si no, la manda bombeada al segundo”, dice Julio Comesaña, quien lo conoce como nadie. Él también lo sufrió: “Con el Junior nos tocó una noche enfrentar por la Copa Colombia al Barranquilla FC; nos volvió locos, ahí mismo lo pasamos al equipo de Primera con nosotros”.



Sus jugadas clásicas son el desborde por izquierda o, la mejor, la diagonal hacia adentro y el remate violento al segundo palo. Saben que va a hacer eso, pero no se la pescan porque la acompaña siempre con habilidad, velocidad y actitud. Puede jugar en asociación (aunque en Colombia no encuentra complicidades para tocar) o hacer el Llanero Solitario tipo Luis Suárez.

Marcas que ilusionan



Este jueves Luis Fernando Díaz cumplirá 25 años. La edad justa para empezar a agregarle matices a su juego. Sin embargo, un dato habla maravillas de él: en sus tres años en el Junior registró un 0,19 por ciento de gol por juego, en los tres que lleva en el Porto lleva 0,32. Casi lo duplicó. Y en está ultima temporada, que va por la mitad, ese índice se elevó a 0,58 por ciento. En el rubro asistencias, igual: fue de 0,8 por ciento a 15 por ciento. O sea, a mayor nivel, mejores números. No sólo no sintió el cambio de Sudamérica a Europa, que para muchos es traumático: fue más figura. Y no tiene goles feos.



“El periodismo primero los endiosa y luego los tira abajo”, dice alguna gente sin conocimiento. Error, el periodista analiza al futbolista sobre el campo, lo ve brillar y opina en tal sentido. Pero ignora los duendes que habitan su cabecita. Eso le preguntamos a Comesaña, cómo es el Díaz ser humano: “Decir que un jugador es espectacular sin hablar de la persona, a eso le falta un pedazo. Lucho no es un vendehumo, no tiene afán de protagonismo, sino que cobra protagonismo por su juego, es un muchacho silencioso, tiene un enorme respeto por sus superiores, por su institución, por los hinchas, por los mayores, por el espectáculo. Una gran persona que además juega muy bien al fútbol. Creo que va a pasar mucho tiempo para que aparezca otro jugador así aquí en Colombia”



Gabriel Meluk nos descoloca con un dato: “En Colombia lo ven como que todavía le falta un hervor, que aún no revienta”. Curioso… Este cronista lo ve como el as de oro, la gran carta de la Selección para llegar al Mundial, la que destrabe este laberinto de empates sin goles ni juego. Y es la mejor aparición de Sudamérica en los últimos años.



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOk