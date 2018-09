La Argentina que enfrentará Colombia (Opinión)

Es una selección completamente nueva, que empezó de cero el viernes venciendo 3-0 a Guatemala. Quince de los 28 convocados son debutantes. Y los otros 13 tienen apenas algún que otro partido jugado. Del Mundial quedan apenas el capitán Nicolás Tagliafico, Franco Armani, Cristian Pavón, Maxi Meza y dos suplentes como Acuña y Lo Celso. Ante Guatemala, nueve jugadores se estrenaron con la celeste y blanca. También fue la primera vez para Lionel Scaloni, como técnico de Argentina. Y como técnico. Scaloni es un Pekerman boy, fue campeón mundial juvenil con José en Malasia 1997 y le toca empezar en la profesión desde lo más alto.

Con elogiable prudencia, la AFA no quiso programarse en esta fecha FIFA contra las potencias europeas, latía el temor de comerse otros seis goles como aconteció frente a España tres meses antes del Mundial. Era un espanto de selección (sin Messi, además) y sucedió lo que podía suceder. Igual, sabiendo que no había equipo ni plan de juego ni un técnico que inspirara seriedad, el irresponsable e incendiario periodismo argentino exigió el título. Las consecuencias son conocidas, la excursión a Rusia fue caótica. Aún se están juntando los escombros.



Ahora se está barajando para dar de nuevo. Scaloni, que ni él sabe cómo llegó ahí, es recontrainterino. Pero en su interinidad nombró una veintena de muchachos nuevos, algunos de los cuales despiertan ilusión, como Pity Martínez, Exequiel Palacios (ambos de River), Alan Franco, fuerte zaguero de Independiente, el Cholito Simeone (tremendo futuro) y otros más conocidos como Maxi Meza o el capitán Tagliafico, un lateral con mente de acero. Y el público, con tal de no escuchar ciertos nombres remanidos que le erizan los pelos, encendió una velita de ilusión. De esta experiencia podrían surgir cuatro o cinco valores nuevos de cara a la Copa América 2019 y a la próxima Eliminatoria.



En su interinidad, también, mandó el equipo al frente ante Guatemala. Lo que no puede saberse es si el 3-0 a los centroamericanos fue producto de una feliz producción argentina o de la flojedad extrema de los Chapines, que se veían más como un equipo de la “B” Nacional que una selección. En el primer tiempo Argentina parecía el Barcelona de Guardiola en su esplendor. Remató 18 veces al arco y generó una docena de situaciones. Colombia, en cambio, será como chocarse contra la vida real, una prueba muy dura, acaso demasiado para esta representación que semeja una suerte de Sub-23. Pero nadie pierde (ni gana) en la víspera. Esperemos el partido.



Último tango

JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

