Gobierno busca gobernabilidad

Decía el expresidente López Michelsen que los expresidentes son como esos muebles viejos a los que uno les tiene cariño, pero no sabe qué hacer con ellos. Por eso la foto de Uribe, Pastrana y Gaviria (con la notoria ausencia de Samper), sonrientes y dispuestos a olvidar un pasado reciente de todo tipo de insultos, vainazos y pullas, causó no solo sorpresa, sino hasta un fastidio en la opinión, como si hubiera resucitado la vieja política. Muy pocos lo tomaron como se quiso transmitir: el comienzo del fin de la confrontación y el paso a la reconciliación.

En Estados Unidos es al contrario. Cuando los expresidentes aparecen juntos son símbolo de una vigorosa institucionalidad. Lo hacen sin falta en raras ocasiones ceremoniales, como la inauguración de una biblioteca o un entierro. Pero sería inimaginable que lo hicieran para nombrar un contralor.



Por eso, la oportunidad de la foto de nuestros expresidentes dejó la impresión de que no obstante los tremendos esfuerzos de Duque por nombrar un gabinete técnico, el nuevo país será incapaz de pasar su agenda legislativa sin el apoyo de los partidos que representan esos expresidentes. Ya desde el Congreso le vienen reclamando al Gobierno que puso de ministros a unos “extraterrestres” que no tienen astucia para manejar a los políticos tradicionales.



Da lástima. Porque estamos en el experimento de recuperar el fuero del Ejecutivo, de volver al régimen presidencial en sus lineamientos puros, sin ‘mermelada’.



Pero veo al partido de Gobierno dando palos de ciego. Además de disparar ‘fuego amigo’ sobre los nombramientos de algunos subalternos de los ministros (una falta de respeto contra la autonomía presidencial), se dejaron condicionar por la candidatura inviable de Lafaurie, sin duda uno de los más capaces de los candidatos a contralor y a quien su partido quería hacerle esta reivindicación, pero a quien más sombras y cuestionamientos le saltan de su hoja de vida.



Al quedarse solo el Centro Democrático con esa candidatura, habrá que sentarse a negociar con el resto de partidos de gobierno o independientes. Será la primera derrota; o el augurio de que Duque tendrá que aterrizar, más temprano que tarde, en la realpolitik.



Pocas veces en mi vida recuerdo yo a un gobierno con una agenda más impopular que la que por pura responsabilidad tendrá que llevar Duque ante el Congreso. Si no se aumentan los ingresos tributarios, el Gobierno no tendrá más alternativa que hacer unas reducciones drásticas del gasto. Como lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda, el gobierno Duque no tendrá margen de acción en lo fiscal si no consigue en el actual Congreso las mayorías para aprobar una reforma tributaria cuanto antes. Tendrán que lograr que el recaudo tributario total sea más alto que el actual, respetando la promesa de campaña de Duque de disminuir impuestos a las empresas. Un mayor número de colombianos tendrá que pagar renta. Deberán revisarse las exenciones a la educación y al IVA, que hoy suman 40 billones anuales.



Será difícil explicarles a los más pobres que tendrán que pagar IVA por más productos básicos, pero que ese gasto les será revertido. Habrá que encontrar fondos para los proyectos desfinanciados, que pasan de manera muy sensible por los acuerdos de La Habana. Y, necesariamente, para que no nos engañemos más, tendrá que discutirse aquello a lo que ningún gobierno anterior se atrevió: contemplar sinceramente subir la edad de retiro para las pensiones, equiparar la de hombres y mujeres y rediseñar un sistema que no subsidie a las más altas.



La reforma de la justicia, concertada con las cortes, camino escogido por Duque, promete estar lleno de espinas. Ya veremos el despliegue de lobbying de las cortes por el Congreso que dio al traste con la última reforma intentada en ese aspecto.

¿Hasta dónde tendrá que llegar Duque para asegurarse estas vitales mayorías? Por ahora, la impresión generalizada de la foto de los tres expresidentes es cruel: “esos no se juntan para producir algo positivo” era el mensaje imperante en redes. “Están en lo de la vieja partija, en el loteo por el poder”.



Duque tendrá que sopesar con bastante cuidado si las alianzas se pueden hacer alrededor de las ideas y de las metas, o si definitivamente en este país no puede haber tostada sin ‘mermelada’.



Entre tanto… Para Aretha, un pequeño rezo cuando nos maquillemos por las mañanas.



MARÍA ISABEL RUEDA