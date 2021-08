Dios, el único, el omnipotente, el inmutable, es un personaje ubicuo, con muchos rostros. En su nombre, en todas las regiones del mundo, hay gente, principalmente hombres, explicando qué quiere Dios, para qué lo quiere y cómo lo quiere. Estos hombres, traductores e intérpretes de la voluntad divina, especialmente parecen tener muy claro qué quiere Dios, para qué lo quiere y cómo lo quiere, en lo que se refiere a las mujeres. Y así ha ocurrido por siglos.

En el nombre de Dios, las mujeres fueron confinadas al espacio del hogar y reducidas a máquinas reproductoras y de crianza. Estudiar, trabajar o decidir por quién votar en unas elecciones fueron derechos vedados hasta no hace más de un siglo. Decidir si querían tener hijos, cuántos, cómo y cuándo también es un derecho adquirido recientemente en la ley.



Aunque aún hay muchas disputas culturales al respecto, parece que cada vez es más claro que lo que pase sobre, en y con el cuerpo de una persona debería ser una decisión de esa persona. Aun si esa persona es una mujer. Y suena obvio, pero no lo es. Basta ver los debates alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo y las reacciones que causa. Sobre todo, en quienes hablan en nombre de Dios.



Ser creyente –en lo que sea– es un derecho. Y no ser creyente de nada también es un derecho. Lo que no es un derecho es pretender imponer mis creencias personales a los demás. Menos aún si esa pretensión se busca a través del uso indebido de las funciones públicas y a través de la cooptación del Estado, como hace el fundamentalismo religioso más recalcitrante en todo el planeta.



No importa la religión que sea, sobre la base de un Dios, único y verdadero, arrasaron pueblos y territorios en la conquista/invasión sangrienta, de América, África y el resto del mundo. Sobre esa misma premisa, los talibanes arrasan, violan, matan y lapidan a las mujeres en Afganistán hoy, mientras usted lee esta columna.



El fundamentalismo religioso, en cualquiera de sus orillas, es peligroso. No importa si es en nombre de Dios, de Alá, de Jehová, de Ra o de Quetzalcóatl. Da lo mismo. Y especialmente a las mujeres nos da lo mismo, porque lo verdaderamente importante no es en nombre de qué Dios y a través de cuáles intérpretes, sino cuáles derechos nos limitan o impiden en el entretanto.



El cuerpo es el gran sacrificado en esa disputa. El cuerpo, la sexualidad y el placer, alrededor de los cuales se han erigido, desde todas las religiones, normas que restringen, regulan o controlan el cuerpo, la sexualidad y el placer de las mujeres.

Si suena exagerado, baste recordar tres restricciones que deberán enfrentar las mujeres afganas: 1) No podrán salir al espacio público sin usar burka (¿qué tal se les vea algo de cuerpo?). 2) No podrán salir sin la compañía de un hombre y, obvio 3) Las podrán matar si osan reírse en público.

Esos grupos fundamentalistas religiosos no se toman el gobierno de un día para otro. De hecho, se valen de la democracia para hacerlo. Por ejemplo, la expansión del evangelismo en Brasil tomó décadas. Y hay que reconocer que ha sido efectivo, produjo a Bolsonaro. En EE. UU. produjo a Trump. Allá que cada quien defina si eso le parece un triunfo.



No sobra reconocer que mucha de esa expansión se da por la ausencia del Estado, así que las iglesias les proveen servicios a la comunidad mientras evangelizan, y hasta ahí no habría problema. Pero el asunto se complica cuando, aprovechando el sermón, el pastor recomienda (porque ya dijimos que es el intérprete de Dios) por quién votar en las próximas elecciones. O si votar ‘No’ a un plebiscito por la paz.



Se aproximan las elecciones en Colombia, y el fundamentalismo religioso avanza en el mundo. Cuidado con esos lobos disfrazados de ovejas que hablarán en el nombre de Dios.

