El poder de la colaboración y de la innovación

Desde que comenzó la cuarentena por el covid-19, los habitantes de una de las tantas cuadras de Quibdó en el Chocó crearon un bingo barrial que reúne a la gente de toda la cuadra, a través del parlante de un señor que anuncia desde su terraza la siguiente letra y número.

Desde el balcón de cada casa se dan cita todos los días a partir de las 5 p.m., donde participan grandes y chicos, y en donde los vecinos son los mismos donantes de simbólicos premios que van desde un refresco hasta un borojó para hacerse un delicioso jugo.



Aunque a esto no lo podemos llamar innovación en el sentido estricto, si es una forma creativa, solidaria y comunitaria de aportar de manera colaborativa a la protección de los otros y en la construcción de una conciencia ciudadana, unida a la idiosincrasia y a la personalidad de una cultura.



Crecí en Bahía Solano, municipio del departamento del Chocó, un lugar de no más de 12 mil habitantes, en el que valoramos no solo la libertad de salir a recoger y cazar nuestros alimentos, sino también sabemos de la importancia del conocimiento que se transfiere de manera abierta de generación en generación.



Crecer en este lugar que me enseñó el valor de las cosas simples, después de años de vivir por fuera del país estudiando, entendí que la gallina de los huevos de oro está en lo que nos rodea y que el verdadero tesoro es rojo, amarillo y verde. También la selva, el mar y los ríos son nuestra mejor oportunidad. No somos pobres por haber nacido allí, sino que no nos enseñaron a negociar desde la riqueza.



Así, desde la comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación logramos establecer enlaces de innovación colaborativa para la generación de acciones que nos permitan afrontar esta crisis planetaria.



Desde que empezó la emergencia del covid-19, en Minciencias hemos escuchado a expertos de diferentes campos del conocimiento: virólogos, epidemiólogos, médicos, académicos, científicos, salubristas, sociólogos, antropólogos, innovadores de diferentes organizaciones de dentro y fuera del país para determinar nuestros desafíos y proponer las mejores soluciones que podemos brindar.



De ahí nació MinCienciatón, una estrategia para poner al servicio de la sociedad el conocimiento de nuestros investigadores, con el fin de acelerar y financiar iniciativas de innovadores, investigadores y académicos.



Así, en una maratón de 3 días logramos identificar investigaciones e innovaciones de diferentes sectores, confirmando que Colombia tiene un potencial enorme para salir de esta crisis y convertirse en una sociedad de la inteligencia y del conocimiento.



Al cierre del 28 de marzo, a las 8 de la mañana, lograron culminar esta fase 531 propuestas de diferentes regiones que le apuntan a los siguientes desafíos:



● Salud pública relacionada con la intervención frente a riesgos epidemiológicos, por ejemplo, desarrollo de estrategias y modelos de intervención en salud pública a nivel nacional y/o regional.



● Sistemas de diagnóstico rápido para la infección por SARS-Cov-2, por ejemplo, desarrollo de herramientas de diagnóstico rápido para la detección de SARS-Cov-2 con base en diferentes plataformas tecnológicas.



● Estrategias de prevención de la infección por SARS-Cov-2 y tratamiento de covid-19, por ejemplo, el desarrollo de equipos o dispositivos que habiliten la hospitalización domiciliaria, aislamiento efectivo, y vigilancia de pacientes y potenciales contagiados.



● Equipos y dispositivos médicos para el manejo de pacientes con covid-19 y otras infecciones respiratorias agudas, garantizando la seguridad de los profesionales de la salud, por ejemplo, desarrollo o mejora significativa de tecnologías, equipos o dispositivos para la protección y seguridad del personal de la salud.



● Sistemas de monitoreo de datos en tiempo real en relación con la enfermedad producida por SARS-Cov-2 y otros agentes causales de IRA, que habiliten la posibilidad de modelar escenarios epidemiológicos, por ejemplo, dispositivos biométricos de uso hospitalario que permitan tener estadísticas en tiempo real de la evolución de síntomas en pacientes diagnosticados con covid-19.



Hemos dispuesto de 26 mil millones de pesos sabiendo que muchas iniciativas se quedarán sin financiación en esta primera fase. Pero la fuerza está en la acción de una sociedad que siente los problemas del otro por encima del interés individual. Esta es una de las primeras lecciones que nos está dejando este coronavirus.



Además, hemos hecho lo siguiente. La capacidad diagnóstica es un tema vital en esta coyuntura, por eso hicimos un mapeo del estado de los laboratorios de biología molecular, enfatizando especialmente en los de regiones y zonas de frontera.



Estamos gestionando recursos para fortalecerlos y puedan contar muy pronto con condiciones necesarias, porque el virus también ha llegado a nuestros países vecinos, por ejemplo, al Ecuador lo está golpeando con mucha fuerza, amenazando al sur de Colombia.



Esperamos que nuestras estrategias como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación contribuyan a unir al país y nos permitan seguir pensando y actuando como comunidad y como Estado de manera colaborativa, para construir el país de las soluciones que necesitamos y la sociedad que soñamos.





MABEL GISELA TORRES TORRES

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia